Здесь ах*енное "мороженко", – российский оккупант рассказывает женщине о мародерстве на Сумщине

СБУ перехватило новые разговоры российских захватчиков, которые мародерствуют на Сумщине. В частности на этой пленке слышно, как российские оккупанты на Сумщине грабят магазины и даже дома украинцев.

"Орки" ищут сигареты, алкоголь и лакомства, выносят из помещений ноутбуки, телевизоры и другую технику. Они разбивают школы и детсады, снимают колеса с автомобилей, чтобы привезти их домой.

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Но самое любимое, кажется, у них еда. Российский захватчик заявил, что здесь все вкусное, а особенно мороженое и сок.

Тут "мороженко" такое оху*нное! Пацаны магазин хлопнули, принесли мороженое! Я его ел, бл*, такое оху*нное!.. Сок пили, вообще, ах*енный сок *бать,

– рассказывает потрясенно оккупант.

В ответ родственница оккупанта спрашивает, ради чего это все было. Как она заметила, местные "не очень рады" приходу россиян. Также она пожаловалась, что теперь в России не будут показывать премьер-лигу и закроют Википедию, потому что там пишут плохое об их стране.