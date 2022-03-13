"Орки" шукають цигарки, алкоголь і ласощі, виносять з помешкань ноутбуки, телевізори та іншу техніку. Вони розбивають школи й дитсадки, знімають колеса з автомобілів, щоб привезти їх додому.

До теми Окупанти бомблять Чернігів, Суми, Миколаїв, Маріуполь, Авдіївку та Волноваху, – Генштаб

Але найулюбленіше, здається, у них їжа. Російський загарбник заявив, що тут все смачне, а особливо морозиво і сік.

Тут "мороженко" таке оху**нне! Пацани магазин хлопнули, принесли морозиво! Я його їв, бл*, таке оху**нне!.. Сік пили, взагалі, ах**нний сік *бать,

– розповідає вражено окупант.

У відповідь родичка окупанта запитує, заради чого це все було. Як вона зауважила, місцеві "не дуже раді" приходу росіян. Також вона поскаржилась, що тепер у Росії не показуватимуть прем’єр-лігу й закриють Вікіпедію, бо там пишуть погане про їхню країну.