Здесь может быть все что угодно: эксперт о том, как балканские страны сбрасывают российское иго

Российское влияние на Балканах было очень мощным еще недавно. С началом войны, которую Россия развязала против Украины, балканские страны одна за другой начали мало-помалу слезать с российского крючка.

Теперь же, когда путинская военная авантюра снова перешла в горячую фазу, процесс освобождения стран Балканского полуострова от российского тягостного влияния еще больше ускорился.

Возможен ли выход Сербской Республики из состава БиГ, как Черногория будет усиливать военную поддержку Украины, о чем будут говорить лидеры балканских стран с Зеленским во время визита в Киев, к чему приведет спор между Шольцем и Вучичем по поводу Косово и как Сербия пытается усидеть на европейском стуле из денег и российской газовой игле одновременно – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал бывший временно поверенный по делам Украины (март – июль 2018 года) в БиГ Владимир Цыбульник.

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Политические спекуляции лидера боснийских сербов

Додик (член Президиума БиГ от РС) говорит, что выход Республики Сербской (далее – РС – 24 канал) из состава Боснии и Герцеговины тормозится из-за войны в Украине. В чем действительно причина?

Знаете, Додик спекулирует на теме выхода РС из БиГ уже лет 15 – 20. Последний всплеск этих сепаратистских заявлений был в начале этого года. Результат не заставил себя долго ждать и численность военных сил ЕС (EUFOR – 24 канал) была увеличена в три раза во всех городах сербской части страны.

После этого европейцы сказали Додику, что нужно думать, прежде чем что-либо говорить. Мусульмане и хорваты, проживающие в РС, в свою очередь подчеркнули, что выход возможен только из-за войны, которой в БиГ до сих пор боится много людей.

В результате лидер боснийских сербов начал давать заднюю, говоря, что нет-нет-нет, мы никуда не выходим.

Но интересно другое. На днях около 10 боснийских политических сил в Брюсселе подписали соглашение о продвижении их страны на пути в Европу. Среди прочего в этом соглашении было написано, что боснийские парламентарии осуждают агрессию России против Украины.

Додик под давлением Запада согласился сразу почти со всем. За исключением пункта о российском нападении на Украину. Он сказал, что этот вопрос требует обсуждения в рамках специального заседания президиума БиГ при участии всех трех его членов – от сербского, хорватского и мусульманского народов по поводу формулировки "агрессия против Украины".

Как видим, в этом случае не может быть речи об обособлении сербской части Боснии и Герцеговины. Потому что на самом деле это никому не нужно. А все громкие заявления Додика – не что иное, как спекуляции на эту тему. Такой сценарий не выгоден никому кроме России, которая деструктивным образом влияет на Балканы. Ни европейцы, ни сам опальный лидер боснийских сербов не заинтересованы в развитии событий.

В целом, РС является очень отсталой сама по себе. Потому без бошняков и хорватов не выживет. Да и президент Сербии Александр Вучич, на позицию которого ориентируется Додик – один из пророссийских факторов нестабильности на Балканах, будет не в восторге от перспективы распада БиГ. Ему сегодня новые проблемы ни в коем случае не нужны. Об этом красноречиво засвидетельствовало заявление сербского вице-премьера Анны Брнабич, что нет ничего страшного в неприбытии Лаврова в Сербию с визитом.

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Военно-политическая и дипломатическая поддержка Черногории и центры российского влияния в Сербской Православной Церкви

Что может войти в новый пакет военной помощи от Черногории для Украины?

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно понять масштабы этой страны. Ее население составляет 625 тысяч человек. Из них в армии служат около 2,5 тысячи.

Однако на черногорских военных складах находятся немалые остатки югославских, фактически советских, вооружений и боеприпасов. Возможно, речь идет о каком-то защитном снаряжении типа бронежилетов и касок. В этой истории важно даже не то, что дадут, а уже самое желание помочь.

Подгорица обязательно нам что-нибудь даст. Мы также благодарны за то, что черногорцы присоединились ко всем антироссийским санкциям. Это тоже не менее важно.

С чем лидеры Балкан приедут в Киев?

2-3 дня назад новоизбранный премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что хотел бы навестить нашу столицу лично и прихватить с собой в эту официальную поездку еще некоторых западно-балканских лидеров.

Пока, как мне известно, приглашение от Зеленского распространяется только на Абазовича. Впрочем, к нему могут присоединиться другие представители Западных Балкан.

Что касается сербского лидера Вучича, то думаю, что нет. Возможно, прибудут президенты Черногории, Северной Македонии, Албании. Но гораздо важнее тот факт, что приедет Абазович. Он точно что-нибудь привезет. Кроме политической поддержки, разговоры могут идти о широком круге вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, экономическом сотрудничестве, туризме, транспорте и т.д. Разговаривать есть о чем.

Зеленский пригласил в Киев премьера Черногории / Фото Офиса Президента

Прокомментируйте, пожалуйста, угрозы Москвы в адрес Подгорицы нанести ядерный удар.

Такими угрозами РФ в эти дни сыплет очень обильно. Хватило каждой стране. Российский посол в БиГ, например, откровенно пригрозил, заявив, что в случае дальнейшего приближения Сараево к НАТО и ЕС, им хорошо достанется.

Что касается Черногории, то это страшилки российской дипломатии и лично Машеньки Захаровой. Да и Лавров тоже уже успел отличиться в этом плане. Это, опять же, давление. Однако мы должны помнить, что Черногория является страной, которая входит в Североатлантический союз. Она хоть и маленькая, однако важна, как потенциальная база натовского флота, в том числе.

Поэтому угрозы ядерным оружием и в этом случае, будем надеяться, будут только пустой болтовней.

Наиболее мощное оружие России в Черногории – это Сербская Православная Церковь, которая до сих пор имеет достаточно сильные позиции. Почти 60% черногорского населения составляют верующие СПЦ. А это тоже самое, что и РПЦ. Фактически, ее отражение. Настоятели СПЦ всячески пропагандируют идеи великосербства в Черногории, где почти 45% населения страны – сербы, согласно последней переписи населения, датированной 2011 годом.

СПЦ действительно очень влиятельная. И, к сожалению, она отстаивает сербские интересы, действуя таким образом против Черногории, в пользу России.

Страсти вокруг Косово и российское влияние в Сербии

К чему может привести спор, возникший между Вучичем и Шольцом по поводу международного статуса Косово?

Знаете, Вучич – очень "смелый" человек, рискнул противоречить "другу" Путину, который однажды сказал, что Косово – законно существующее государство. По его словам, народ имеет право выбирать быть ему независимым в пределах собственного государства или нет. Ответ от сербского президента не заставил себя ждать.

Тот сказал, что такие слова его российского коллеги можно оценивать как удар ножом в спину. Якобы мы от России такого не ожидали. Вместе с тем, это действительно проблема для сербского руководителя. Уже не раз ему приходилось слышать от Запада, что если вы не признаете независимость Косово, никакой интеграции в ЕС не будет.

Вышло так, что Белград сейчас находится между двумя огнями: и у Европы хочет брать деньги, и дешевый газ из Москвы получать.

На этот раз президента Сербии предупредили уже в последний раз. Ему сказали устами Шольца: все, парень, игры окончены. Либо идешь к нам и перестаешь использовать двойные стандарты в своей политике, либо остаешься сидеть на российской газовой трубе, но без европейской перспективы в кармане.

При этом, как мне кажется, немецкий канцлер допустил тактическую ошибку, говоря так с сербским лидером. Он поставил два главных условия: и к санкциям против Кремля присоединиться, и признать Косово. Такая постановка вопроса со стороны Берлина лишает официального Белграда пространства для маневра. Надо было начать с чего-то одного, а потом уже начать говорить и о другом. Но канцлеру видно лучше.

На мой взгляд, выбор очевиден. Хотя бы потому, что товарооборот Сербии с ЕС составляет 20 миллиардов, тогда как с Россией – всего 2 миллиарда в европейской валюте. Да и сам Вучич наконец заявлял, что хочет сделать Сербию частью Евросоюза – это его мечта.

По словам эксперта, Шольц допустил ошибку в отношении сербского лидера / Фото Getty Images

Что касается признания Сербией независимости Косово, то, по моему мнению, все-таки в ближайшее время такого не произойдет. Будут развиваться разные формы сотрудничества, будет продолжаться поиск сосуществования, например – как ФРГ и ГДР, не признавали, но сотрудничали.

Владимир, как Вы оцениваете шансы Приштины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС?

Обнадеживающим в этом смысле является то, что во время своей балканской поездки Шольц сначала поехал именно в Приштину и только потом посетил Белград. Но до этого еще очень длинный путь.

Насколько именно прямое политическое влияние России на Сербию из-за своих симпатиков в политической среде этой страны сильно сейчас?

К сожалению, влияние очень мощное. Об этом говорит уже то, что сербы почему-то считают, что Москва спасла их во время Балканской войны конца 90-х годов прошлого столетия. Хотя это спорный вопрос. Кроме того, в Сербии свято убеждены, что у них с Россией тесные культурно-религиозные связи. Так думать склонен каждый сербский политик. В общем, я бы разделил российское влияние в Сербии на сектора.

Первый – это экономико-энергетические вопросы. К примеру не так давно россияне купили мощное предприятие Нефтяная индустрия Сербии.

– это экономико-энергетические вопросы. К примеру не так давно россияне купили мощное предприятие Нефтяная индустрия Сербии. Второй – военный компонент. В последние годы Кремль активно продавал сербской стороне российское оружие, не самое современное, не самое дешевое.

– военный компонент. В последние годы Кремль активно продавал сербской стороне российское оружие, не самое современное, не самое дешевое. И третий – это информационное влияние через пропаганду великосербства, которая является идейной копией великороссия.

В то же время мы видим, что уже появляются и здравомыслящие сербы. К примеру, в Войводине, расположенной недалеко от границы с Венгрией.

Подводя итог, скажу, что до сих пор мощное российское влияние имеет место. Однако это может измениться и, собственно, уже меняется. Первым значительным шагом в этом направлении станет безусловный выбор Вучича в пользу ЕС. Не будем говорить гоп, пока не перескочили. Это Балканы, здесь может быть все, что угодно.

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