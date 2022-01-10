Здоровья и быстрого восстановления, – Зеленский поздравил Кравчука с днем рождения

Первому главе независимой Украины Леониду Кравчуку исполнилось 88 лет. Владимир Зеленский поздравил политика с днем рождения и пожелал здоровья и быстрого восстановления.

Действующий президент отметил, что на судьбу Кравчука выпало руководство государством в самые сложные времена, когда Украина только становилась на ноги и обретала независимость.

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Зеленский поздравил Кравчука с днем ​​рождения

День рождения отмечает первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Необычайно мудрый и опытный человек. Всегда резвый и остроумный, несмотря на почтенный возраст,

– написал Зеленский.

Он добавил, что под руководством Кравчука Украина заявила о себе в мире и была признана международным сообществом.

Зеленский напомнил, что был очень благодарен, когда Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. "Он многое сделал, чтобы переговорный процесс по мирному урегулированию продвигался и Украина приближалась к восстановлению территориальной целостности, возвращению своих людей и территорий", – отметил президент.

В частности, с его участием удалось добиться прекращения огня на Донбассе в июле 2020 года.

"Леонид Макарович, Вы очень хорошо знаете, что такое ценность каждый день. Поэтому желаю Вам, чтобы каждый новый день придавал Вам сил и наслаждался новыми свершениями", – написал в завершение Зеленский.

Он пожелал политику крепкого здоровья и скорейшего восстановления. Но обратил внимание, что для него всегда большая честь обратиться к Кравчуку за мудрым советом.

Леониду Кравчуку – 88 лет: краткая биография

Источник: Википедия

Кравчук родился в селе Житин, расположенном на территории современной Ровненщины. Начинал карьеру с преподавательской деятельности, а в 1970 году присоединился к Компартии.

С марта 1980 года был народным депутатом Верховного Совета РСФСР, а с 1990 по 1991 годы – председателем украинского парламента РСФСР.

В 1991 стал президентом Украины.

В течение 1994 – 2006 годов был народным депутатом Украины, а впоследствии – членом одного из комитетов Рады.

В июле 2020 года возглавил украинскую делегацию в ТКГ.

В 2021 году политик перенес сложную операцию на сердце, потому сейчас находится на реабилитации.

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Текст сообщения Владимира Зеленского:

Сегодня свой день рождения отмечает первый Президент Украины Леонид Макарович Кравчук.

Необычайно мудрый и опытный человек. Всегда резвый и остроумный, несмотря на свой почтенный возраст.

На долю Леонида Кравчука выпало руководство государством в сложные времена, когда Украина только становилась на ноги и обретала независимость. Под его руководством Украина заявила о себе в мире и была признана международным сообществом.

Поэтому я был благодарен, когда Леонид Макарович согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. Он многое сделал, чтобы переговорный процесс по мирному урегулированию продвигался и Украина приближалась к восстановлению территориальной целостности, возвращению своих людей и территорий. В частности, с его участием удалось добиться прекращения огня на Донбассе в июле 2020 года.

Леонид Макарович, Вы очень хорошо знаете, что такое ценность каждого дня. Поэтому желаю Вам, чтобы каждый новый день придавал Вам силы и вдохновлял к новым свершениям. Желаю крепкого здоровья и скорейшего восстановления.

Для меня всегда большая честь обратиться к Вам за мудрым и уместным советом.