Здоровья и быстрого восстановления, – Зеленский поздравил Кравчука с днем рождения
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Первому главе независимой Украины Леониду Кравчуку исполнилось 88 лет. Владимир Зеленский поздравил политика с днем рождения и пожелал здоровья и быстрого восстановления.
Действующий президент отметил, что на судьбу Кравчука выпало руководство государством в самые сложные времена, когда Украина только становилась на ноги и обретала независимость.
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Зеленский поздравил Кравчука с днем рождения
День рождения отмечает первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Необычайно мудрый и опытный человек. Всегда резвый и остроумный, несмотря на почтенный возраст,
– написал Зеленский.
Он добавил, что под руководством Кравчука Украина заявила о себе в мире и была признана международным сообществом.
Зеленский напомнил, что был очень благодарен, когда Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. "Он многое сделал, чтобы переговорный процесс по мирному урегулированию продвигался и Украина приближалась к восстановлению территориальной целостности, возвращению своих людей и территорий", – отметил президент.
В частности, с его участием удалось добиться прекращения огня на Донбассе в июле 2020 года.
"Леонид Макарович, Вы очень хорошо знаете, что такое ценность каждый день. Поэтому желаю Вам, чтобы каждый новый день придавал Вам сил и наслаждался новыми свершениями", – написал в завершение Зеленский.
Он пожелал политику крепкого здоровья и скорейшего восстановления. Но обратил внимание, что для него всегда большая честь обратиться к Кравчуку за мудрым советом.
Леониду Кравчуку – 88 лет: краткая биография
Источник: Википедия
- Кравчук родился в селе Житин, расположенном на территории современной Ровненщины. Начинал карьеру с преподавательской деятельности, а в 1970 году присоединился к Компартии.
- С марта 1980 года был народным депутатом Верховного Совета РСФСР, а с 1990 по 1991 годы – председателем украинского парламента РСФСР.
- В 1991 стал президентом Украины.
- В течение 1994 – 2006 годов был народным депутатом Украины, а впоследствии – членом одного из комитетов Рады.
- В июле 2020 года возглавил украинскую делегацию в ТКГ.
- В 2021 году политик перенес сложную операцию на сердце, потому сейчас находится на реабилитации.
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Текст сообщения Владимира Зеленского:
Сегодня свой день рождения отмечает первый Президент Украины Леонид Макарович Кравчук.
Необычайно мудрый и опытный человек. Всегда резвый и остроумный, несмотря на свой почтенный возраст.
На долю Леонида Кравчука выпало руководство государством в сложные времена, когда Украина только становилась на ноги и обретала независимость. Под его руководством Украина заявила о себе в мире и была признана международным сообществом.
Поэтому я был благодарен, когда Леонид Макарович согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. Он многое сделал, чтобы переговорный процесс по мирному урегулированию продвигался и Украина приближалась к восстановлению территориальной целостности, возвращению своих людей и территорий. В частности, с его участием удалось добиться прекращения огня на Донбассе в июле 2020 года.
Леонид Макарович, Вы очень хорошо знаете, что такое ценность каждого дня. Поэтому желаю Вам, чтобы каждый новый день придавал Вам силы и вдохновлял к новым свершениям. Желаю крепкого здоровья и скорейшего восстановления.
Для меня всегда большая честь обратиться к Вам за мудрым и уместным советом.