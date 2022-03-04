Сэкономили нам ракеты: возле Катериновки россияне сражались между собой, уничтожив 9 танков

Российские войска вступили в танковое сражение с другими россискими войсками. Это произошло 4 марта возле Севериновки Киевской области.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил украинский блоггер Сергей Мисюра. Почему оккупанты атаковали друг друга – он не уточнил.

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По словам Мисюры, в результате боя "дружественным огнем" были уничтожены 9 российских танков и 4 бронетранспортера. "Это сэкономило нашим войскам 13 ракет ПТРК Javelin, время на их уничтожение и возможность взять в плен живых. Они почти себя друг друга и уничтожили", – подчеркнул он.

Советуем матерям российских оккупантов скорее узнавать, где ваш сын сейчас, в каких списках – погибших или в плену,

– добавил украинец.

И подчеркнул, что скоро путинский режим закроет все возможности через интернет узнать, где сын-оккупант задержался на украинской земле.

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