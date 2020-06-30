Зеленская с COVID-19 до сих пор в больнице: что известно о состоянии первой леди
Первая леди Елена Зеленская продолжает свое лечение от коронавирусной инфекции в больнице. Она до сих пор находится под наблюдением медиков.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
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Зеленская лечит полисегментарную пневмонию, которую у нее обнаружили через несколько дней после инфицирования коронавирусом.
Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы,
– говорится в сообщении.
В то же время, в Офисе Президента добавляют, что Зеленская постепенно выздоравливает и чувствует себя лучше.
Впрочем, она все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.
Зеленская и коронавирус: что известно об инфицировании и течении болезни первой леди
- У первой леди Елены Зеленской обнаружили коронавирус 12 июня. Тогда у нее не было никаких симптомов заболевания, однако тест, который регулярно делают семье президента, показал положительный результат на COVID-19.
- Следовательно, сама Зеленская написала, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Дома она изолировалась от остальных членов своей семьи.
- Уже 16 июня стало известно, что состояние Зеленской ухудшилось: у нее обнаружили двустороннюю пневмонию средней степени тяжести. Первую леди пришлось госпитализировать.
- К счастью, у Зеленской не наблюдалась дыхательная недостаточность. Медики в течение лечения первой леди отмечали: ее состояние является стабильным.
- Владимир Зеленский из-за обнаруженного коронавируса у жены находился в самоизоляции.