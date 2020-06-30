Первая леди Елена Зеленская продолжает свое лечение от коронавирусной инфекции в больнице. Она до сих пор находится под наблюдением медиков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Зеленская лечит полисегментарную пневмонию, которую у нее обнаружили через несколько дней после инфицирования коронавирусом.

Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы,

– говорится в сообщении.

В то же время, в Офисе Президента добавляют, что Зеленская постепенно выздоравливает и чувствует себя лучше.

Впрочем, она все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

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