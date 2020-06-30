Перша леді Олена Зеленська продовжує своє лікування від коронавірусної інфекції у лікарні. Вона досі перебуває під наглядом медиків.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Зеленська лікує полісегментарну пневмонію, яку в неї виявили через кілька днів після інфікування коронавірусом.

Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні,

– мовиться у повідомленні.

Водночас, в Офісі Президента додають, що Зеленська поступово одужує та зараз почувається краще.

Втім, вона все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.

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