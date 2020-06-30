Зеленська з COVID-19 досі у лікарні: що відомо про стан першої леді
Перша леді Олена Зеленська продовжує своє лікування від коронавірусної інфекції у лікарні. Вона досі перебуває під наглядом медиків.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
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Зеленська лікує полісегментарну пневмонію, яку в неї виявили через кілька днів після інфікування коронавірусом.
Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні,
– мовиться у повідомленні.
Водночас, в Офісі Президента додають, що Зеленська поступово одужує та зараз почувається краще.
Втім, вона все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.
Зеленська і коронавірус: що відомо про інфікування та перебіг хвороби першої леді
- В першої леді Олени Зеленської виявили коронавірус 12 червня. Тоді у неї не було жодних симптомів захворювання, однак тест, який регулярно роблять сім’ї президента, показав позитивний результат на COVID-19.
- Відтак, сама Зеленська написала, що почувається добре та перебуває на амбулаторному лікуванні. Вдома вона ізолювалася від решти членів своєї сім’ї.
- Вже 16 червня стало відомо, що стан Зеленської погіршився: у неї виявили двосторонню пневмонію середнього ступеня важкості. Першу леді довелося госпіталізувати.
- На щастя, у Зеленської не спостерігалася дихальна недостатність. Медики упродовж лікування першої леді наголошували: її стан є стабільним.
- Володимир Зеленський через виявлений коронавірус у дружини перебував у самоізоляції.