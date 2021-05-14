Жена Владимира Зеленского ответила, оскорбляет ли ее то, что президента называют клоуном и комиком. Елена Зеленская считает такие высказывания неприятными.

В частности в том контексте, в котором ее мужа так называют. Об этом первая леди рассказала в программе "VIP с Натальей Мосейчук".

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Это не приятно, – Елена Зеленская об оскорблениях в сторону президента

"В том контексте, в котором называют, это не приятно", – подчеркнула Елена Зеленская.

Впрочем добавила, тот, кто хотя бы раз прикоснулся к этим профессиям, понимает, что они – очень тяжелые. Поэтому освоить их может далеко не каждый. По ее словам, если рассматривать это именно с такой стороны, то в этом нет никакой проблемы.

Он был комиком, это была его профессия. Он не был клоуном, это – другая профессия,

– отметила супруга Владимира Зеленского.

Первая леди считает, что люди, которые называют президента клоуном, хотят оскорбить целую профессию.

Не очень нравится тенденция делить украинцев на хороших или плохих, – Зеленская

Также Елена Зеленская отметила, что ее обижают оскорбления в сторону Кривого Рога. "Целый регион. Это – почти миллионный город. И к ним может кто-то отнестись свысока. Так нельзя", – отметила она.

Она объяснила, что прежде всего это – казацкий регион. Кроме этого, Кривой Рог – действительно русскоязычный город, ведь туда приезжало много людей со всего СССР во время строительства "Криворожсталь".

Но там, где я росла, было много соседей, которые разговаривали на украинском. И все было замечательно. Мне вообще не очень нравится тенденция делить украинцев на хороших или плохих. На тех, кто "натуральный", и на тех, кто "ненатуральный",

– прокомментировала первая леди.

По ее мнению, это – плохая тенденция. Ведь в Украине есть множество регионов, и если мы будем искать различия, то ни к чему не придем. "Мы должны искать то, что у нас одинаковое. И это нас будет объединять", – подытожила она.