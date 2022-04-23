Зеленская ответила, поддерживает ли связь с первой леди США

Украину продолжает поддерживать весь цивилизованный мир после полномасштабного вторжения России. В частности, это делают и разные первые леди.

Об этом рассказала сама первая леди Украины Елена Зеленская. По ее словам, поддержка жен президентов разных стран была ощутима с первых дней новой великой войны России с Украиной.

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Сотрудничество с первыми леди заложили еще до войны, – Зеленская

Зеленская рассказала, что с первых дней вторжения получает письма от своих коллег – первых леди мира. Якобы сначала это были письма поддержки, которые уже потом переросли в письма-предложения конкретной помощи.

Однако первая леди США Джилл Байден не была среди ее собеседников, констатировала Зеленская. "К сожалению, лично не выходила на связь. Надеюсь, что наше сотрудничество начнется как можно быстрее", – резюмировала она.

Сотрудничество со многими первыми леди было заложено еще в мирное время. Теперь это сообщество активно помогает нашим людям за границей,

– сообщила супруга президента Украины.

Зеленская также отметила, что она вместе с первыми леди инициирует и реализовывает эвакуацию детей сирот и отправку онкобольных детей на лечение, а также проекты в направлении образовательных и культурных инициатив.

"Я искренне благодарна каждой из своих подруг, первых леди, за помощь нашим детям в том, чтобы они смогли быстрее адаптироваться к новым городам и обстоятельствам, за помощь в том, чтобы они смогли наладить привычное для них расписание дня", – подчеркнула супруга Владимира Зеленского.

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