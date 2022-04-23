Про це розповіла сама перша леді України Олена Зеленська. За її словами, підтримка дружин президентів різноманітних країн була відчутна з перших днів нової великої війни Росії з Україною.

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Співпрацю з першими леді заклали ще до війни, – Зеленська

Зеленська розповіла, що з перших днів вторгнення отримує листи від своїх колег – перших леді світу. Мовляв, спочатку це були листи підтримки, які вже потім переросли до листів-пропозицій конкретної допомоги.

Однак перша леді США Джилл Байден не була серед її співрозмовників, констатувала Зеленська. "На жаль, особисто не виходила на зв'язок. Сподіваюся, що наша співпраця розпочнеться якнайшвидше", – резюмувала вона.

Співпраця з багатьма першими леді була закладена ще у мирний час. Тепер ця спільнота активно допомагає нашим людям за кордоном,

– повідомила дружина президента України.

Зеленська також зазначила, що вона разом із першими леді ініціює та реалізує евакуацію дітей сиріт та відправлення онкохворих дітей на лікування, а також проєкти у напрямі освітніх та культурних ініціатив.

"Я щиро вдячна кожній зі своїх подруг, першим леді, за допомогу нашим дітям у тому, щоб вони змогли швидше адаптуватися до нових міст та обставин, за допомогу в тому, щоб вони змогли налагодити звичний для них розклад дня", – наголосила дружина Володимира Зеленського.

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