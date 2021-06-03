Зеленская предлагает создать Офис первой леди на базе Офиса Президента

Елена Зеленская хочет на базе Офиса Президента создать Офис первой леди. Жена главы государства стремится оставить после себя отдельную структуру, которая бы профессионально занималась делами первой леди.

На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Елена Зеленская рассказала, что сейчас чин первой леди в Украине законодательно не закреплен.

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Трудности в организации работы первой леди

Нет особых наставлений для жен президентов, нет кодекса и формализации моей работы,

– отметила жена президента.

По ее словам, это свобода, с одной стороны, но с другой – большие ожидания. "От тебя ожидают всего. Ты должен решить все вопросы, особенно в гуманитарном секторе. Когда мы что-то делаем, то я получаю большое количество комментариев, что нужно делать", – добавила Зеленская.

Она также подчеркнула, что не знала, с чего начинать собственную деятельность в статусе первой леди. "Ты приходишь в здание офиса президента и там никому не нужен и, в принципе, тебя там никто не ждет. Только президент ждет и всегда рад видеть", – пояснила супруга главы государства.

Необходимость отдельной структуры в пределах ОП

Для эффективности своей работы Зеленская определилась с 4 направлениями: культурная дипломатия, реформа питания в школах, безбарьерность и сопровождение президента.

Она считает: чтобы деятельность первой леди была полезной с начала каденции нового президента, для этого следует иметь небольшую команду профессионалов в Офисе Президента.

Мне бы хотелось, чтобы после меня осталась структура, возможно, на базе Офиса Президента, которая бы помогла в работе всем остальным, кто придет после меня. Чтобы было понятно, куда ты попал, что есть помощники и есть кому отвечать на запросы и письма,

– пояснила первая леди.

Зеленская отметила, что ей с командой удалось это реализовать, создав маленькую структуру, которую потом можно будет имплементировать в Офис Президента. Сейчас команду формируют 3 человека.

Офис Президента начал работать в Украине 20 июня 2019 года. Это произошло после реорганизации Администрации Президента.