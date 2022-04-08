Зеленская рассказала о "роковой ошибке тирана", развязавшего войну

Елена Зеленская заявила, что война мгновенно соединила личное и гражданское. Именно в этом оказалась "роковая ошибка тирана", который на нас напал.

Ответную информацию первая леди рассказала в интервью. Она также рассказала, что мы, прежде всего, украинцы, а потом все остальное.

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Зеленская рассказала о "роковой ошибке тирана"

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