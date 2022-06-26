Зеленская рассказала, уезжала ли из Украины после начала вторжения России

Елена Зеленская рассказала, уезжала ли за границу. Речь идет о периоде с начала полномасштабного нападения России на Украину.

Соответствующую информацию первая леди сообщила во время интервью французским журналистам. Также она рассказала, не думала ли покинуть страну.

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Зеленская рассказала, бывала ли за границей от 24 февраля

Первую леди спросили, не думала ли она ни разу над тем, чтобы покинуть Украину.

Да, действительно. Это было мое решение (не выезжать из Украины – 24 канал). У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть вдали от Родины и вдали от своего мужа,

– объяснила Елена Зеленская.

Добавив, когда они даже не видят друг друга неделями, она все равно чувствует, что рядом и может присылать свою поддержку. Также первая леди объяснила:

гораздо труднее смотреть на происходящее с твоей страной, твоими людьми издалека;

гораздо легче эмоционально для нее быть именно здесь.

"Я там, где я хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется от этого спокойнее", – подытожила Елена Зеленская.

Также она призвала французов не забывать о войне на Украине, не верить российской пропаганде, а также продолжать помогать украинским беженцам.

Последние важные заявления Елены Зеленской

24 июня Елена Зеленская запустила в Европе проект "Книги без границ", который призван подарить малышам-переселенцам книги на родном языке. Идею первой леди уже поддержали в 14 странах Европы и напечатали 100 тысяч экземпляров книг.

19 июня в интервью британскому изданию Елена Зеленская рассказала, что после начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, ей иногда удавалось поговорить с мужем, но не с ее обычных смартфонов. Ведь служба безопасности сказала первой леди оставить всю электронику и не заходить ни в одну из своих социальных сетей.

Вспоминая 24 февраля, Елена Зеленская напомнила, что все было как в компьютерной игре. Вспомнила, как она стояла на первом этаже президентской виллы и смотрела в окно, когда мимо низко пролетел истребитель и звук был громким. Тогда она не была уверена, украинский самолет или российский: "Это было сюрреалистическое чувство… будто я играю в компьютерную игру и должен пройти определенные уровни, чтобы снова оказаться дома".

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