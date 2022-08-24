В Украине продолжаются торжества по случаю Дня Независимости. Владимир и Елена Зеленские 24 августа приняли участие в "Молитве за Украину".

24 августа в Украине отмечают День Независимости. В этот день запланирован ряд мероприятий, в которых принимают участие президент Украины, а также первая леди. Один из них – "Молитва за Украину".

Читайте также Верьте в себя, верьте в Украину! – Кличко ко Дню Независимости выложил ролик о военной жизни Киева

Молились за скорейший мир в Украине

Торжественное мероприятие "Молитва за Украину" состоялось в Софийском соборе, что в Киеве. Во время него камерный хор исполнил "Отче наш", а предстоятели церквей и руководители религиозных организаций совместно молились за наше государство.

Зеленские приняли участие в "Молитве за Украину" / Фото пресс-службы ОП​

После этого они также произносили короткие речи. Среди них звучали пожелания скорейшего мира в Украине, а также силы народу нашего государства. Ведь в это непростое время нужно иметь немало сил, чтобы выстоять и не упасть тогда, когда жизнь подкидывает тяжелые испытания.

По завершению выступлений вновь зазвучал хор. Исполнители спели духовный гимн нашего государства "Боже великий, единый, нам Украину храни!".

После молитвы Владимир Зеленский обратился ко всем предстоятелям церквей, а также руководителям религиозных организаций. Их он поздравил с Днем Независимости Украины, а также поблагодарил за то, что они продолжают поддерживать народ нашего несокрушимого государства.

Владимир и Елена Зеленские приняли участие в "Молитве за Украину": смотрите видео

Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Свое поздравление он начал со слов "свободный народ независимой Украины". Президент подчеркнул, что на 182 день войны эти слова имеют значительно более глубокий смысл. Они содержат больше символов, подвигов, а также потерь. Радости и боли. А главное – правды.

Мы – свободный народ независимой Украины. Через 6 месяцев как нас пытаются уничтожить, мы – свободный народ независимой Украины. И это правда о нашем будущем. Свободный народ независимой Украины,

– заявил президент.

Владимир Зеленский вспомнил день, когда началось полномасштабное вторжение. Тогда, 24 февраля 2022 года, весь мир размышлял над отсутствием хоть малейшего шанса Украины противостоять России. Но мы доказали обратное. И уже 24 августа, через пол года, каждый украинец может с гордостью сказать: "с Днем Независимости, Украина!".

Стоит внимания – Зеленский рассказал, в каком оружии сейчас нуждается Украина: смотрите видео