24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. У цей день заплановано низку заходів, в яких беруть участь президент України, а також перша леді. Один із них – "Молитва за Україну".

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Молилися за якнайшвидший мир в Україні

Урочистий захід "Молитва за Україну" відбувся у Софійському соборі, що в Києві. Під час нього камерний хор виконав "Отче наш", а предстоятелі церков і керівники релігійних організацій спільно молилися за нашу державу.

Зеленські взяли участь у "Молитві за Україну" / фото пресслужби ОП

Після цього вони також виголошували короткі промови. Серед них лунали побажання якнайшвидшого миру в Україні, а також сили народові нашої держави. Адже у цей непростий час потрібно мати чимало наснаги, щоб вистояти та не впасти тоді, коли життя підкидає важкі випробування.

По завершенню виступів знову залунав хор. Виконавці заспівали духовний гімн нашої держави "Боже великий, єдиний, нам Україну храни!".

Після молитви Володимир Зеленський звернувся до всіх предстоятелів церков, а також керівників релігійних організацій. Їх він привітав з Днем Незалежності України, а також подякував за те, що вони продовжують підтримувати народ нашої незламної держави.

Володимир і Олена Зеленські взяли участь у "Молитві за Україну": дивіться відео

Зеленський привітав українців з Днем Незалежності

Своє привітання він розпочав зі слів "вільний народ незалежної України". Президент підкреслив, що на 182 день війни ці слова мають значно глибший сенс. Вони містять більше символів, подвигів, а також втрат. Радості та болю. А головне – правди.

Ми – вільний народ незалежної України. Через 6 місяців як нас намагаються знищити, ми – вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє. Вільний народ незалежної України,

– заявив президент.

Володимир Зеленський пригадав день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Тоді, 24 лютого 2022 року, весь світ міркував над відсутністю бодай найменшого шансу України протистояти росії. Але ми довели протилежне. І вже 24 серпня, через пів року, кожен українець може з гордістю сказати: "з Днем Незалежності, Україно!".

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