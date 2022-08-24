24 серпня президент України та перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Володимир та Олена Зеленські хвилиною мовчання пом'янули тих, хто загинув, відстоюючи світле майбутнє нашої держави під час Революції Гідності.

Читайте також фсб хотіла організувати в Україні постановочні "протести" до Дня Незалежності: СБУ завадила

Нагадаємо, що президент України зворушливо привітав громадян держави з Днем Незалежності. На його сторінці у фейсбуці опублікували відео, яке не залишило байдужим жодного українця, котрий його побачив.

Вільному народові незалежної України

Володимир Зеленський наголосив, що ці чотири слова на 182 день війни містять у собі безліч сенсів, символів, подвигів і втрат, радості та болю, а головне – правди.

Ми – вільний народ незалежної України. Через 6 місяців як нас намагаються знищити, ми – вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє. Вільний народ незалежної України,

– заявив президент.

Президент України пригадав 24 лютого 2022 року. День, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. День, коли весь світ озвучував думки про те, що "у вас немає шансів". Але наша країна вистояла. І 24 серпня, через пів року, ми українці можуть гордо казати: "з Днем Незалежності, Україно!".