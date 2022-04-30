Зеленский наградил пограничников, стоящих на страже государства

Президент Владимир Зеленский наградил украинских пограничников. Глава государства подчеркнул, что именно они стали первыми, кому пришлось встретить российских захватчиков на нашей земле.

Награждение прошло в честь Дня пограничника. Однако глава государства подчеркнул – сейчас праздновать нельзя. Только после того, как мы выбьем оккупантов из нашей земли.

Обратите внимание Зеленский поздравил пограничников и запостил видео защитников Мариуполя

Пограничники выполняют одну из важнейших задач

Владимир Зеленский отметил, что украинские пограничники сейчас выполняют одну из важнейших задач – контролируют линию границы с Россией, реагируют на активность захватчиков и защищают нашу землю.

От профессионализма и эффективности Государственной пограничной службы зависит и защита Украины от диверсантов, от попыток врага разрушить наши цепочки поставок. Пограничники обеспечивают и нормальные экономические связи с нашими партнерами на западном и юго-западном участках границы. Ваша служба – одна из фундаментальных опор нашей защиты. И я благодарен каждому и каждой, кто защищает государственную границу,

– подчеркнул Зеленский.