Мы все здесь, – Зеленский показал мощное фото с дипломатами

Владимир Зеленский 22 февраля опубликовал интересное фото в сети. На снимке изображен он вместе с диппредставителями других государств в Украине.

В этот же день глава государства встретился с главами иностранных диппредставительств. Глава государства очертил с дипломатами планы на текущий 2024 год.

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Президент встретился с главами диппредставительств в Украине

Во время встречи президент поблагодарил иностранных дипломатов за то, что они остаются в Украине во время полномасштабного вторжения России, а также поддерживают наше государство и слышат украинцев и знают об их заботах и стремлениях.

Благодаря нормальной работе дипломатических представительств наши люди видят, что лидеры мира с нами и что вы верите в Украину, доверяете нашему государству,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что за два года полномасштабной войны Украина с помощью партнеров освободила более 50% оккупированной территории, выиграла битву за Черное море и обеспечила работу "зернового коридора".

Зеленский встретился с иностранными диппредставителями в Украине / Фото Офиса Президента

В то же время партнеры помогли Украине в росте ВВП на 5%, защите энергетики, достижении политического решения о начале переговоров о вступлении в Евросоюз и создании новой архитектуры гарантий безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.

"Все это доказывает способность Украины, силу нашего народа, действенность нашего единства – всех форматов нашего взаимодействия с миром. Мы достигли и достигаем своих целей. Мне кажется, это главное", – подчеркнул Глава государства.

Зеленский очертил задачи на 2023 год диппредставителям

Глава государства подчеркнул, что в 2024 году нужно сделать как можно больше для завершения войны в соответствии с фундаментальными основами международного права и нормами Устава ООН. Более того, Зеленский очертил конкретные задачи на этот год.

Первоначально президент отметил защиту украинцев от российского террора. Во-вторых, это единение мира вокруг реализации Украинской формулы мира, что способна восстановить силу международного права, и проведения первого Глобального саммита мира на уровне лидеров государств.

Кроме того, Зеленский отметил, что реализация Формулы мира может выполнить важную гуманитарную задачу – вернуть домой депортированных украинских детей и взрослых в Россию – пленных и политических пленников.

Третьей задачей Владимир Зеленский назвал совместную с партнерами работу над укреплением оборонного сотрудничества и над усилением давления на Россию. Также важным является конфискация российских замороженных активов за рубежом.

Этот год должен добавить Украине, каждому из наших государств и нашему сотрудничеству больше силы, больше принципиальных шагов. Украина приглашает все уважаемые государства и компании к оборонному сотрудничеству. Мы должны укреплять наши арсеналы и адаптировать их к условиям и вызовам современной войны,

– сказал глава государства.

Во время встречи выступил Сырский и послы

Во время встречи Зеленского вместе с диппредставителями онлайн присоединился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал проинформировал иностранных дипломатов об оперативной ситуации на фронте, в частности на самых сложных направлениях на востоке страны. Он отметил, что защитники Украины и дальше эффективно сдерживают врага, нанося ему системные потери.



Сирский присоединился к встрече Зеленского с послами онлайн / Фото Офиса Президента

В то же время послы Италии, США, Бразилии и Европейского Союза в Украине взяли слово на встрече, заверив украинского президента в поддержке территориальной целостности Украины, помощи нашему государству и сотрудничества в рамках реализации Формулы мира.

В конце встречи Зеленский поблагодарил все страны и их общества, которые с первых дней полномасштабной российской агрессии начали помогать Украине, приняли вынужденных переселенцев.

Обратите внимание! До начала полномасштабного вторжения России в Украину многие иностранные государства эвакуировали своих дипломатических представителей из нашего государства. В конце концов, после того, как Киев выстоял российское нашествие, иностранные послы начали понемногу возвращаться в наше государство.

На фото Зеленского видно, что сейчас в Киеве находится большинство послов, которая выехала из Украины до начала вторжения. Это говорит о солидарности и поддержке нашего государства со стороны партнеров.