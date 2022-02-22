Зеленский 23 февраля посетит Мариуполь: все из-за напряженной ситуации

На фоне российской угрозы президент Владимир Зеленский намерен посетить Мариуполь. Свой визит на Донбасс глава государства совершит 23 февраля.

Такую информацию обнародовал офицер ВСУ Сергей Нещадим. По его словам, сейчас это инсайдерская информация.

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"Стало известно, что учитывая напряженную ситуацию, в том числе на Мариупольском направлении, Президент Украины запланировал посетить Мариуполь", – написал Нещадим.

Угроза для Мариуполя

23 февраля в 10:00 состоится заседание СНБО. Вероятно, президент отправится в Мариуполь после него.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании Совета безопасности России предложил Владимиру Путину расширить оккупированные земли до Мариуполя. Это нужно, чтобы увеличить территорию для боевиков.

"Я хотел бы внести поправку: признавать в тех административных границах, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и до тех исторических границ", – сказал Колокольцев.

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Текст публикации Сергея Нещадима в твиттере

Сейчас Инсайд. Стало известно, что учитывая напряженную ситуацию, в том числе на Мариупольском направлении, Президент Украины запланировал посетить Мариуполь. Интересно. Что же ждем новых инсайдов.