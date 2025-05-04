Планируются важные встречи: Зеленский прибыл с визитом в Прагу

Президент Украины Владимир Зеленский 4 маяприбыл в Прагу. В столице Чехии он должен встретиться с главой государства Петером Павелом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского в соцсети Х. Чиновник встретил семью Зеленских в аэропорту.

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Зеленский совершил рабочий визит в Прагу

Около 12:00 в Праге приземлился самолет, на борту которого находились лидер Украины Владимир Зеленский и его жена Елена. Их встретили в аэропорту имени Вацлава Гавела.

Сегодня в Рузине (аэропорт – 24 Канал) встретил Президента Зеленского, лидера свободного мира,

– сообщил Липавский.

Петер Павел будет принимать Зеленских в Пражском граде. Поэтому резиденцию закрыли для посетителей до 16:30 по местному времени.

Президент Украины отметил, что в Праге у него запланированы встречи с Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой, главами Палаты депутатов и Сената и лидерами парламентских фракций. Он также будет общаться с руководителями оборонных компаний, студентами и украинскими гражданами.

Зеленский собирается поблагодарить Чехию за поддержку и укрепление сотрудничества, в частности, за эффективную работу Чешской артиллерийской инициативы.

Отдельное направление сотрудничества – развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16. Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины. Конечно, будем говорить о дипломатических усилиях и совместном давлении на Россию ради длительного прекращения огня и завершения войны.

– написал президент.

Елена Зеленская примет участие в открытии конференции Healthcare Initiative for Ukraine. Это позволит укрепить международное медицинское партнерство и сохранение жизней наших людей.

Владимир Зеленский приезжал в Прагу в 2023 году. Тогда с чешскими чиновниками он обсуждал оборонную поддержку для Украины, европейская и евроатлантическая интеграция и Вильнюсский саммит НАТО, а также реализацию Формулы мира.

Напомним, последний раз украинский лидер совершил зарубежную поездку в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска. Там Зеленский успел провести разговоры с руководителями США, Франции и Европейской комиссии.