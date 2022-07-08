россия проиграет, а Европу не расколоть, – Зеленский с передовой обратился к словенцам

Президент Владимир Зеленский 8 июля обратился к народу и политикам Словении. На этот раз формат обращения – особенный, поскольку глава государства находится недалеко от передовой.

Прежде всего Зеленский поблагодарил все страны, где транслировали его похожие обращения. По словам президента, россия пыталась сорвать их, привлекая свои политические и бизнес-связи.

Кстати россия не отказалась от планов оккупировать всю Украину, есть карты с планами нападения, – Зеленский

Однако это уже обращение к 24 парламенту из 27 в странах ЕС. Это свидетельствует о том, что россия потеряла влияние в Евросоюзе. Зеленский отметил, что это новая политическая реальность, которой достигли все вместе, выступив в защиту общей свободы.

Далее – юридические шаги

Президент подчеркнул, что дальше на очереди – юридические шаги. В частности, привлечение к ответственности российских военных преступников.

Проходя вместе страшное испытание российской войной, мы доказываем, что европейские ценности не остаются просто упоминанием о старых договорах и конвенциях, а реальной основой жизни на континенте здесь и сейчас,

– добавил политик.

Он отметил, что свободная Европа – это результат принципиальности всех, в том числе тех, кто не имеет значительных военных или экономических ресурсов, чтобы противостоять российскому давлению, но кто может бороться благодаря своей честности и храброму сердцу. Именно за это Зеленский поблагодарил словенский народ.

Восточная граница Европы – это восточная граница Украины

Зеленский заявил, что россия не случайно начала свое масштабное вторжение именно из Украины. Агрессор понимает значение нашего государства для европейского проекта. По словам президента, восточная граница Европы теперь равна восточной границе Украины.

российские пропагандисты используют разные тезисы для оправдания, но стоит лишь взглянуть на их действия. В частности, уже 2 года подряд москва шантажирует Европу газом. Они намеренно делают так, чтобы европейские газовые хранилища в преддверии зимы оставались незаполненными, а цены на газ достигали максимума.

Кроме того, россия бьет по продовольственной сфере. Сознательно заблокировав украинские порты, кремль хочет спровоцировать новый миграционный кризис. Дело в том, что украинское зерно должно было направляться в страны Африки и Азии.

Историческая ответственность Европы

Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать полноправным членом ЕС. По словам президента, это историческая ответственность европейских лидеров.

"Однажды именно на нашей восточной границе будут стоять отметки: территория Европейского Союза", – убежден политик.

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