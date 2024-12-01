Зеленский пристроился и проводит успешную дипломатическую игру с Трампом, Politico

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует способность быстро приспосабливаться к изменениям в политике Вашингтона после избрания Дональда Трампа президентом США, а также к новой политической динамике в Европе.

Как пишет издание Politico в материале от 30 ноября, назначение Кита Келлога специальным посланником по вопросам Украины и России стало для Киева позитивным сигналом, информирует 24 Канал.

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Положительные знаки

Келлог, который поддерживает подход "мир через силу", настаивает на том, что любое соглашение о прекращении войны должно содержать надежные гарантии безопасности для Украины.

"Келлог - это человек, с которым Зеленский и его команда могут работать", – говорится в статье.

Издание отмечает, что украинский президент активно адаптируется к изменениям и готов к переговорам, демонстрируя гибкость в международной дипломатии.

В своем интервью Sky News 29 ноября Зеленский предложил новый подход к окончанию "горячей фазы войны" через вступление Украины в НАТО даже без временно оккупированных территорий. Это стало частью его мастерского дипломатического маневрирования, которое высоко оценили в Politico.

В то же время анонимный советник Зеленского сообщил изданию, что такие заявления могут быть рискованными для политической карьеры президента, ведь "списание со счетов" значительной части территории Украины может вызвать серьезное недовольство.

Эксперты также сомневаются, что Дональд Трамп, даже если станет президентом, поддержит вступление Украины в НАТО, ведь это может вызвать юридические и политические осложнения. В то же время Россия категорически отвергает возможность такого сценария.

Цель новых заявлений Зеленского

Вероятно, заявление Зеленского в интервью могло иметь другую цель - показать готовность к поиску компромиссов и налаживанию отношений с Трампом.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киеву необходимо избегать конфликтов с Трампом. По его словам, Зеленский посылает сигнал о готовности к дипломатическим решениям, в частности по Крыму.

Однако Кулеба отмечает, что быстрое завершение войны маловероятно, поскольку и Зеленский, и Путин считают, что любое решение может быть не в их пользу.

"Основной вызов для Зеленского в отношениях с Трампом - убедиться, что любой провал мирных инициатив будет возложен именно на Путина", - резюмирует Politico.

29 ноября в интервью для Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня можно достичь, если страну примут в НАТО даже без временно оккупированных территорий.

Что известно об интервью Зеленского

29 ноября в интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО даже без временно оккупированных территорий могло бы стать путем к прекращению огня.

В тот же день Reuters сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны-члены НАТО направить Киеву официальное приглашение в Альянс во время их встречи на следующей неделе.