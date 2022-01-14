Зеленский и Алиев хотят создать транспортный коридор для стран ГУАМ

Президент Владимир Зеленский 14 января провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Политики обсудили создание транспортного коридора для четырех стран.

Глава государства отметил, что нужно активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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Мы и в дальнейшем будем совместно работать над рядом перспектив, среди прочего это создание транспортного коридора в пределах ГУАМ, который объединяет Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову,

– сказал Владимир Зеленский.

Что такое ГУАМ Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ – региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. В основе образования этого сотрудничества лежит единство позиций стран с похожими политическими и экономическими внешними ориентациями. Организация создана в 1997 году для противостояния влиянию России в регионе и получила поддержку Соединенных Штатов Америки.



Источник: Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ – региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. В основе образования этого сотрудничества лежит единство позиций стран с похожими политическими и экономическими внешними ориентациями. Организация создана в 1997 году для противостояния влиянию России в регионе и получила поддержку Соединенных Штатов Америки.Источник: Википедия

О чем еще говорили президенты

Владимир Зеленский также рассказал, что вместе с Ильхамом Алиевым они подробно обсудили все сферы имеющегося сотрудничества и все возможности для его усиления. Результат встречи – шесть двусторонних документов о сотрудничестве:

в сельском хозяйстве;

в энергетике;

в торговле.

Их реализация упростит инвестиционную деятельность, усилит продовольственную и энергетическую безопасность, увеличит объем двустороннего товарооборота. У нас много планов, о которых мы очень подробно говорили,

– отметил глава государства.

Несмотря на пандемию коронавируса товарооборот между двумя странами не только не снизился, но и впервые за последние семь лет достиг рекордных показателей – почти 1 миллиард долларов.

Однако, отметил Владимир Зеленский, это не предел, и сегодня государства поставили перед собой новую амбициозную цель – к 2024 году увеличить объемы двусторонней торговли вдвое.