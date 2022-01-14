Глава держави зазначив, що потрібно активізувати співпрацю в сфері міжнародних автомобільних та залізничних перевезень, а також у галузі авіації. Про це він повідомив на пресконференції.

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Ми й надалі будемо спільно працювати над низкою перспектив, серед іншого це створення транспортного коридору в межах ГУАМ, який об'єднує Україну, Азербайджан, Грузію та Молдову,

– сказав Володимир Зеленський.

Що таке ГУАМ Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ – регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджану та Молдови. В основі утворення цієї співпраці лежить єдність позицій країн із подібними політичними й економічними зовнішніми орієнтаціями. Організація створена у 1997 для протистояння впливу Росії в регіоні й отримала підтримку Сполучених Штатів Америки.



Джерело: Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ – регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджану та Молдови. В основі утворення цієї співпраці лежить єдність позицій країн із подібними політичними й економічними зовнішніми орієнтаціями. Організація створена у 1997 для протистояння впливу Росії в регіоні й отримала підтримку Сполучених Штатів Америки.Джерело: Вікіпедія

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Володимир Зеленський також розповів, що разом із Ільхамом Алієвим вони детально обговорили всі сфери наявної співпраці та всі можливості для її посилення. Результат зустрічі – шість двосторонніх документів про співпрацю:

у сільському господарстві;

в енергетиці;

у торгівлі.

Їхня реалізація спростить інвестиційну діяльність, посилить продовольчу та енергетичну безпеку, збільшить обсяг двостороннього товарообігу. У нас багато планів, про які ми дуже детально говорили,

– зазначив глава держави.

Попри пандемію коронавірусу товарообіг між двома країнами не лише не знизився, а й уперше за останні сім років сягнув рекордних показників – майже 1 мільярдів доларів.

Однак, зауважив Володимир Зеленський, це не межа, і сьогодні держави поставили перед собою нову амбітну мету – до 2024 року збільшити обсяги двосторонньої торгівлі вдвічі.