Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время общение с журналистами.

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Почему следующее соглашение с США будет сложнее

По словам Зеленского, Украина и США согласовали рамочное соглашение об использовании украинских природных ресурсов, согласно которой это будет происходить через фонд, где оба государства будут совладельцами.

Он добавил, что пока нет следующего договора о функционировании самого фонда.

Вот он сложнее и серьезнее, потому что следующий договор– о фонде. И там будет уже о партнерских отношениях, деньги и т.д. И вот он будет уже иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины,

– рассказал Зеленский.

Президент отметил, что ему неизвестно, будет ли следующий договор ратифицировать со своей стороны американский Конгресс.

Напомним, что Украина и США официально согласовали финальный текст соглашения о полезных ископаемых. По словам Зеленского, в нем Киев не выступает должником.