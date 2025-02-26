Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время общение с журналистами.
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Почему следующее соглашение с США будет сложнее
По словам Зеленского, Украина и США согласовали рамочное соглашение об использовании украинских природных ресурсов, согласно которой это будет происходить через фонд, где оба государства будут совладельцами.
Он добавил, что пока нет следующего договора о функционировании самого фонда.
Вот он сложнее и серьезнее, потому что следующий договор– о фонде. И там будет уже о партнерских отношениях, деньги и т.д. И вот он будет уже иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины,
– рассказал Зеленский.
Президент отметил, что ему неизвестно, будет ли следующий договор ратифицировать со своей стороны американский Конгресс.
Напомним, что Украина и США официально согласовали финальный текст соглашения о полезных ископаемых. По словам Зеленского, в нем Киев не выступает должником.