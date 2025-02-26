Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спілкування із журналістами.

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Чому наступна угода зі США буде складнішою

За словами Зеленського, наразі Україна та США погодили рамкову угоду щодо використання українських природних ресурсів, згідно з якою це відбуватиметься через фонд, де обидві держави будуть співвласниками.

Він додав, що наразі немає наступного договору про функціонування самого фонду.

Ось він складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір – про фонд. І там буде вже про партнерські відносини, гроші тощо. І ось він буде вже мати обовʼязкову ратифікацію в парламенті України,

– розповів Зеленський.

Президент зазначив, що йому невідомо, чи буде наступний договір ратифікувати зі свого боку американський Конгрес.

Нагадаємо, що Україна та США офіційно погодили фінальний текст угоди про корисні копалини. За словами Зеленського, у ньому Київ не виступає боржником.