Початкові варіанти угоди про надра передбачали, що Україна має сплатити 500 мільярдів доларів боргу за надану США військову допомогу. Також вони не містили жодних гарантій безпеки, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію Зеленського.

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Президент прокоментував кінцевий варіант угоди зі США. Він наголосив, що головне для нього було те, що "ми не є боржниками".

"В угоді немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас. Якщо ми говоримо про фонд, це також вирішене питання в цій рамковій угоді, то я вважаю що там партнери", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, наступний договір буде серйозніший і складніший та буде мати обов'язкову ратифікацію в парламенті України.

