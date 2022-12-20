Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давидюк. Ранее сообщалось о том, что россияне не могут смириться с визитом Зеленского в Бахмут.

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Путин должен застрелиться

Давидюк рассказал, что превзойти визит Зеленского в Бахмут Путин может только, если застрелится, как сделал это Гитлер, которому он подражает. Это колоссальная разница между странами, ярко продемонстрированная президентами. Зеленский – это следствие развития украинской демократии.

Без личной храбрости Зеленского этого не было бы. С точки зрения охраны, она 100% говорит ему не уезжать. С точки зрения коммуникации с миром – надо,

– отметил политолог.

Сила украинцев

Он продолжил, что на визит Зеленского уже ответил Пригожин. Однако и мы на повара поваром ответим, потому что у нас есть Тищенко. Мы задаем тон в этой войне и показываем миру, что демократия может быть сильной и даже меньшая страна может победить авторитарный режим.

"Мы показываем Европе, что демократия может быть сильной. Берите нас и мы дополним вам тот пазл, которого вам не хватает. Вот эти визиты Зеленского – это философия военной, послевоенной Украины, которая нашла себя и раскрыла себя", – отметил Давидюк.

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Украина – страна года

По его словам, признание Украины страной года от издания The Economist – это очень почетно. Ежегодно этому изданию было трудно выбрать победителя, но теперь выбор был единодушным и очевидным. Украина раньше была известна благодаря Кличко, Шевченко и Чернобылю, а теперь ее бренд выкристаллизовывается.

Сейчас мы видим, как в мире создается бренд супердержавы. Сейчас создается в мире супермощный бренд несокрушимого храброго мегасильного государства. Это самое крутое из того, как Украина могла использовать эту войну,

– подчеркнул политолог.

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