Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, що росіяни не можуть змиритися з візитом Зеленського в Бахмут.

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Путін має застрелитись

Давидюк розповів, що перевершити візит Зеленського в Бахмут Путін може лише, якщо застрелиться, як зробив це Гітлер, якого він наслідував. Це колосальна різниця між країнами, яка яскраво продемонстрована президентами. Зеленський – це наслідок розвитку української демократії.

Без особистої хоробрості Зеленського цього б не було. З точки зору охорони, вона 100% каже йому не їхати. З точки зору комунікації зі світом – треба,

– зазначив політолог.

Сила українців

Він продовжив, що на візит Зеленського вже відповів Пригожин. Однак і ми на кухаря кухарем відповімо, бо в нас є Тищенко. Ми задаємо тон у цій війні й показуємо світу, що демократія може бути сильною, і навіть менша країна може перемогти авторитарний режим.

"Ми показуємо Європі, що демократія може бути сильною. Беріть нас і ми доповнимо вам той пазл, якого вам не вистачає. Ось ці візити Зеленського – це філософія воєнної, післявоєнної України, яка знайшла себе й розкрила себе", – зауважив Давидюк.

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Україна – країна року

За його словами, визнання України країною року від видання The Economist – це надзвичайно почесно. Щороку цьому виданню було важко обрати переможця, але тепер вибір був одностайним й очевидним. Україна раніше була відома завдяки Кличку, Шевченку й Чорнобилю, а тепер її бренд викристалізовується.

Зараз ми бачимо, як у світі створюється бренд супердержави. Зараз створюється у світі суперпотужний бренд незламної хороброї мегасильної держави. Це найкрутіше з того, як Україна могла використати цю війну,

– наголосив політолог.

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