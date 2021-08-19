Зеленский и Байден перенесли дату встречи: когда она состоится

Владимир Зеленский приедет с рабочим визитом в Вашингтон в конце последнего месяца лета. Президент Украины встретится с главой США Джо Байденом 31 августа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в четверг, 19 августа.

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Встречу президентов перенесли

Все идет по плану: 30 августа глава украинского государства начнет визит в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джо Байдена. Встреча глав государств состоится 31 августа, мы договорились с Соединенными Штатами для переноса этой даты на один день,

– сказал Кулеба.

"В частности из-за того, что формат встречи был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу с глазу на глаз. Соответственно все в силе, работаем на полную мощность", – продолжил глава внешнеполитического ведомства.

Что еще известно о визите Зеленского в США

Глава МИД также отметил, что повестка дня будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Это две базовые точки для визита президента.

Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах. Никогда не посещал другое побережье США на Тихом океане.

В штате Калифорния сосредоточены IT-компании крупные, высокотехнологичная космическая индустрия и это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри. Именно поэтому президент посетит штат Калифорния для того, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику,

– добавил Дмитрий Кулеба.

Брифинг Дмитрия Кулебы: смотрите видео