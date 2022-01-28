Зеленский и Байден якобы поспорили об угрозе нападения России: в ОП отрицают

Американские СМИ сообщили, что разговор президента Зеленского и главы Белого дома прошел "не так хорошо, как хотелось бы". Однако и в Белом доме, и в Офисе Президента информацию от источников опровергают.

Информацию о сложном разговоре между главами государства CNN сообщает со слов высокопоставленного украинского чиновника. Он отметил, что разногласия касались "уровней риска в отношении российской атаки".

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Байден предупредил Зеленского о неминуемом вторжении, – СМИ

Источник в Украине заверил СМИ, что Байден сказал Зеленскому, что вторжение – практически неизбежно. Случится оно вероятнее всего в феврале – когда замерзнет земля. Украинский президент считает, что угроза действительно является "опасной, однако неоднозначной". Он не уверен, что нападение произойдет.

Более того, старший корреспондент CNN Александр Марквардт написал в твиттере, что Байден якобы сказал, что Россия намерена оккупировать Киев.

По словам этого чиновника, Киев может быть "разграблен", российские войска могут попытаться его оккупировать, "готовиться к удару",

– написал Марквардт.

В Белом доме эту информацию опровергают

В Белом доме опровергли информацию. В администрации Байдена подчеркнули, что американский президент сообщил Зеленскому, что неизбежное вторжение является очевидной возможностью.

Президент Байден сказал, что существует большая вероятность того, что россияне могут вторгнуться в Украину в феврале. Он сказал это публично, и мы предупреждали об этом в течение месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого являются абсолютно ложными,

– отметила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Эмили Хорн.

Хорн сообщила, что разговор длился 1 час 20 минут. Она отметила, что разговор был серьезным, однако и продуктивным. Байден заверил Зеленского, что Вашингтон настроен на решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину. Также президент США отметил дополнительную макрофинансовую поддержку в случае эскалации.

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Как отреагировали в Офисе Президента

Спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров также опроверг ту информацию, которая якобы поступила от официального украинского чиновника. Он подчеркнул, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Корректная информация содержится лишь в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное – домыслы и спекуляции. В это неспокойное время просим как можно ответственнее относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные,

– написал Никифоров.

Как комментируют ситуацию журналисты

По словам журналиста "Голоса Америки" Остапа Ярыша, новость CNN моментально разлетелась по США.

Казалось бы, есть возражения обеих сторон разговора. Но в CNN не сняли новости, наоборот – подробно объяснили ее в своем телеэфире с цитированием слов того же собеседника в ОП. Правда, таки добавили позицию Белого дома и Офиса Президента, и вспомнили, что в обеих администрациях сообщения источников CNN отвергают,

– написал Ярыш.

После этого, подчеркнул журналист, у американцев возникло много вопросов. Они быстро вывели в тренды твиттера хэштег #ReleaseTheTranscript с призывами к Белому дому обнародовать содержание разговора президентов. Ярыш считает, что случай интересен с точки зрения медиа и цитирования анонимных источников.

Ранее Если Россия нападет на Украину: Байден готов ввести санкции против Путина

О чем говорили Байден и Зеленский 27 января:

США, союзники и партнеры готовы решительно ответить на дальнейшее вторжение России в Украину, если так случится, и поддерживают суверенитет Украины.

США за 2021 год дали Украине более полмиллиарда долларов.

Вашингтон теперь изучает возможность оказать дополнительную поддержку экономике Украины.

Несмотря на отъезд семей сотрудников посольства США в Киеве, дипучреждение полностью функционирует.

Смотрите сюжет о разговоре Байдена и Зеленского:



