Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения 11 декабря, сообщает 24 канал. Также он рассказал о сегодняшних разговорах с президентами Франции и Турции.
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Президент скоро поговорит с Байденом
Зеленский рассказал, что сегодня разговаривал с президентом Франции Еммануелем Макроном.
"Это был довольно длинный разговор – более часа – и очень содержательный. Оборона, энергетика, экономика, дипломатия... Координируем шаги, готовимся к реализации нашей формулы мира – господин президент Макрон ее поддерживает, и это для нас очень важно", – заметил глава государства.
Также он говорил с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
"Как всегда очень конкретный разговор. И о том, что важно не только для Украины и Турции, а что имеет действительно глобальное значение. Обсудили возможности по расширению нашего черноморского экспортного коридора", – рассказал Зеленский.
Президент поблагодарил Эрдогана за поддержку украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine – "Зерно из Украины". Кроме этого, лидеры договорились о некоторых важных совместных шагах на ближайшее время.
Сегодня же – позже – запланирован разговор с президентом Соединенных Штатов Байденом. Подробности и результаты – после завершения разговора,
– сообщил президент.
Смотрите обращение Владимира Зеленского
Белый дом одобрил новую помощь для Украины
Белый дом одобрил новый пакет помощи на 275 миллионов долларов. Силам обороны предоставят:
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
- оборудование для противодействия беспилотным авиационным системам;
- средства противовоздушной обороны;
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV),
- машины скорой помощи и медицинское оборудование;
- около 150 генераторов;
- полевое оборудование.
В Пентагоне отметили, что всего с начала работы Администрации Байдена США выделили Украине на помощь по безопасности 20 миллиардов долларов.