Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения 11 декабря, сообщает 24 канал. Также он рассказал о сегодняшних разговорах с президентами Франции и Турции.

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Президент скоро поговорит с Байденом

Зеленский рассказал, что сегодня разговаривал с президентом Франции Еммануелем Макроном.

"Это был довольно длинный разговор – более часа – и очень содержательный. Оборона, энергетика, экономика, дипломатия... Координируем шаги, готовимся к реализации нашей формулы мира – господин президент Макрон ее поддерживает, и это для нас очень важно", – заметил глава государства.

Также он говорил с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

"Как всегда очень конкретный разговор. И о том, что важно не только для Украины и Турции, а что имеет действительно глобальное значение. Обсудили возможности по расширению нашего черноморского экспортного коридора", – рассказал Зеленский.

Президент поблагодарил Эрдогана за поддержку украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine – "Зерно из Украины". Кроме этого, лидеры договорились о некоторых важных совместных шагах на ближайшее время.

Сегодня же – позже – запланирован разговор с президентом Соединенных Штатов Байденом. Подробности и результаты – после завершения разговора,

– сообщил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Белый дом одобрил новую помощь для Украины

Белый дом одобрил новый пакет помощи на 275 миллионов долларов. Силам обороны предоставят:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;

оборудование для противодействия беспилотным авиационным системам;

средства противовоздушной обороны;

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV),

машины скорой помощи и медицинское оборудование;

около 150 генераторов;

полевое оборудование.

В Пентагоне отметили, что всего с начала работы Администрации Байдена США выделили Украине на помощь по безопасности 20 миллиардов долларов.