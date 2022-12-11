Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 11 грудня, повідомляє 24 канал. Також він розповів про сьогоднішні розмови з президентами Франції та Туреччини.
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Президент скоро поговорить з Байденом
Зеленський розповів, що сьогодні розмовляв з президентом Франції Емануелем Макроном.
"Це була доволі тривала розмова – понад годину – і дуже змістовна. Оборона, енергетика, економіка, дипломатія... Координуємо кроки, готуємося до реалізації нашої формули миру – пан президент Макрон її підтримує, і це для нас дуже важливо", – зауважив глава держави.
Також він говорив з турецьким президентом Реджепом Ердоганом.
"Як завжди, дуже конкретна розмова. І про те, що важливо не лише для України й Туреччини, а що має справді глобальне значення. Обговорили можливості з розширення нашого чорноморського експортного коридору", – розповів Зеленський.
Президент подякував Ердогану за підтримку української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine – "Зерно з України". Окрім цього, лідери домовилися про деякі важливі спільні кроки на найближчий час.
Сьогодні ж – пізніше – запланована розмова з президентом Сполучених Штатів Байденом. Подробиці й результати – після завершення розмови,
– повідомив президент.
Дивіться звернення Володимира Зеленського
Білий дім схвалив нову допомогу для України
Білий дім схвалив новий пакет допомоги на 275 мільйонів доларів. Силам оборони нададуть:
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 80 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
- обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;
- засоби протиповітряної оборони;
- високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV),
- машини швидкої допомоги та медичне обладнання;
- близько 150 генераторів;
- польове обладнання.
У Пентагоні зазначили, що загалом від початку роботи Адміністрації Байдена США виділили Україні на безпекову допомогу 20 мільярдів доларів.