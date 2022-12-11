Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 11 грудня, повідомляє 24 канал. Також він розповів про сьогоднішні розмови з президентами Франції та Туреччини.

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Президент скоро поговорить з Байденом

Зеленський розповів, що сьогодні розмовляв з президентом Франції Емануелем Макроном.

"Це була доволі тривала розмова – понад годину – і дуже змістовна. Оборона, енергетика, економіка, дипломатія... Координуємо кроки, готуємося до реалізації нашої формули миру – пан президент Макрон її підтримує, і це для нас дуже важливо", – зауважив глава держави.

Також він говорив з турецьким президентом Реджепом Ердоганом.

"Як завжди, дуже конкретна розмова. І про те, що важливо не лише для України й Туреччини, а що має справді глобальне значення. Обговорили можливості з розширення нашого чорноморського експортного коридору", – розповів Зеленський.

Президент подякував Ердогану за підтримку української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine – "Зерно з України". Окрім цього, лідери домовилися про деякі важливі спільні кроки на найближчий час.

Сьогодні ж – пізніше – запланована розмова з президентом Сполучених Штатів Байденом. Подробиці й результати – після завершення розмови,

– повідомив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Білий дім схвалив нову допомогу для України

Білий дім схвалив новий пакет допомоги на 275 мільйонів доларів. Силам оборони нададуть:

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

80 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;

обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;

засоби протиповітряної оборони;

високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV),

машини швидкої допомоги та медичне обладнання;

близько 150 генераторів;

польове обладнання.

У Пентагоні зазначили, що загалом від початку роботи Адміністрації Байдена США виділили Україні на безпекову допомогу 20 мільярдів доларів.