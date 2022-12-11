Про це під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський, пише 24 канал. Глава держави заявив про насичений день, під час якого провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

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На Півдні тривають відновлювальні роботи

Провів засідання Ставки. Ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани і розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Усе детально опрацьовуємо,

– сказав президент.

Зеленський звернувся до українців: відео

За словами Зеленського, на Півдні тривають відновлювальні роботи. Зокрема, влада робить все, щоб повернути світло Одещині.

Станом на цей час в Одесі та інших містах і районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань. Але зараз Одеський регіон усе ще серед тих областей, де найбільше відключень,

– сказав президент.

Глава держави повідомив, що в інших регіонах України ситуація залишається дуже складною. Зеленський додав, що Україна постійно працює з партнерами, "щоб полегшити ситуацію й дати нашим людям більше можливостей, більше електрики".

"Наступний тиждень буде важливим із цього погляду. Саміт G7, конференція у Франції щодо відновлення та стійкості України взимку, заходи на рівні Європейського Союзу... Готуємося до участі, очікуємо важливих результатів", – зазначив Зеленський.

Зеленський провів розмову з Макроном та Ердоганом

Глава держави нагадав, що 11 грудня провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Це була доволі тривала розмова – понад годину – і дуже змістовна. Оборона, енергетика, економіка, дипломатія... Координуємо кроки, готуємося до реалізації нашої формули миру – пан президент Макрон її підтримує, і це для нас дуже важливо,

– сказав Зеленський.

Крім того, президент України говорив з турецький колегою Реджепом Ердоганом. "Як завжди, дуже конкретна розмова. І про те, що важливо не лише для України й Туреччини, а що має справді глобальне значення", – зазначив Зеленський.

Зеленський повідомив, що обговорив з Ердоганом можливості розширення чорноморського експортного коридору.

"Подякував за підтримку нашої гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine – "Зерно з України". Домовилися про деякі важливі спільні кроки на найближчий час", – додав президент.

Розмова з Байденом і санкції

Зеленський анонсував, що 11 грудня проведе розмову з президентом США Джо Байденом. Подробиці й результати президент обіцяє повідомити після завершення розмови.

Крім того, Зеленський заявив, що рішенням РНБО застосовані санкції проти семи осіб. Президент розширив санкційний перелік проти представників УПЦ МП. Під санкції потрапили ще 7 осіб.

"Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла б смикати українське суспільство", – резюмував президент.