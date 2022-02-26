Об этом глава государства сказал во время традиционного брифинга по ситуации в Украине. Зеленский выступил с речью примерно в полночь 26 февраля, сообщает 24 канал.

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Следует закончить эту бойню

По словам Зеленского, главная цель Украины – закончить эту бойню. Он отметил, что потери врага – очень серьезные: это сотни убитых солдат, которые перешли украинскую границу. Правда, есть и потери со стороны Украины.

Украинцы героически сопротивляются агрессии, ее невозможно оправдать. Поэтому оккупантам приходится придумывать все более абсурдные обвинения, чтобы говорить хотя бы что-то,

– подчеркнул украинский президент.

Он уверен, что эти обвинения являются необъективными и в них никто не поверит – ни украинцы, ни свет, ни граждане России

Убитые и раненые дети – это приговор российскому вторжению

По словам Зеленского, просто нет и не может быть такой правды, которая могла бы объяснить, почему обстреливают из реактивной артиллерии детские сады и жилую инфраструктуру.

Политик напомнил, что в Ворзеле Киевской области били "Градами" по детскому дому. А по Ахтырке на Сумщине нанесли удар "Ураганами". Под обстрелом были жилые кварталы укрытия детские сады.

"Что это за война против украинских детей в детском саду. Кто они, тоже неонацисты или солдаты НАТО, угрожавшие России? Убитые и раненые дети – это приговор этому вторжению", – подытожил президент Украины.

Важно В Ахтырке умер ребенок, пострадавший в результате обстрела детсада, – СМИ

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