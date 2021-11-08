Зеленский с четвертью: почему падает рейтинг Президента Украины

25%. Теперь эта цифра ассоциируется не только с результатом Петра Порошенко во втором туре президентских выборов, но и с текущей поддержкой Владимира Зеленского.

В октябре сразу несколько социологических служб зафиксировали резкое проседание рейтинга Зе. Еще недавно за Владимира Александровича была готова проголосовать треть определившихся избирателей – а сейчас только четверть.

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Хотя это падение пока некритично, и действующий гарант остается лидером электоральных симпатий, свежая социология уже воодушевила политических оппонентов Зеленского. Заметно оживились и Порошенко, и Тимошенко, и Разумков, и даже Арсен Аваков, напомнивший о себе после длительного перерыва и обвинивший власть в "фундаментальном идиотизме".

Что ж, интеллектуальный потенциал украинского руководства действительно оставляет желать лучшего. Однако в этом ли главная причина нынешних электоральных колебаний? Конечно, очень соблазнительно связать проседание президентского рейтинга с популизмом и некомпетентностью, с недавним офшорным скандалом или проваленной подготовкой к зиме. Но, к сожалению, неумолимая логика подсказывает другой ответ.

Как ни печально, самое непопулярное в народе событие нынешней осени – это подталкивание украинцев к вакцинации против COVID-19. В разгар эпидемии Украина оказалась страной антипрививочников, и необходимость вакцинироваться ради получения сертификата вызвала бурю недовольства. Толпы наших соотечественников возмущаются "антиконституционным геноцидом", пересказывают друг другу разнообразные страшилки о вакцинах и делятся изощренными конспирологическими теориями.

Подлинной народной героиней выглядит экс-депутатка Надежда Савченко, задержанная на границе с поддельным ковид-сертификатом и уже поучаствовавшая в многолюдном митинге под лозунгом "Нет вакцинации-чипизации!".

Очевидно, что антипрививочные настроения миллионов граждан самым непосредственным образом отразились на популярности шестого президента. Причем такой поворот событий неудобен не только для Владимира Зеленского, но и для многих его критиков.

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В 2019 году украинские интеллектуалы восприняли голосование за шоумена Зе как массовое умопомрачение. С точки зрения продвинутой публики, разочарование в Зеленском должно было стать свидетельством народного прозрения и отрезвления. Предполагалось, что украинцы убедятся в пагубности популистской политики, возьмутся за ум и отвернутся от незадачливого главы государства. Его взлет и будущее падение виделись нравоучительным уроком для всей страны.

Однако в сегодняшних проблемах Зеленского мало нравоучительного. Ситуация с вакцинацией от COVID-19 продемонстрировала, что рейтинг президента-шоумена может снижаться из-за массового невежества. Из-за средневековых предрассудков и страха перед чипированием. Из-за негативного отношения к процедуре, которую взяли на вооружение все цивилизованные западные страны. И это совершенно не то, о чем два года назад мечтала оппозиционная интеллигенция.

Популярность Зе падает не потому, что под давлением обстоятельств украинский избиратель резко поумнел: а скорее совсем наоборот.

Получается, чтобы воспользоваться плодами этого падения, нужно быть не меньшими, а гораздо большими популистами и демагогами, чем Владимир Александрович с его 25%-ной поддержкой.