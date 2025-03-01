Где именно можно посмотреть интервью Владимира Зеленского для Fox News онлайн – читайте в материале 24 Канала.

К теме Зеленский даст интервью на канале Fox News после скандальной встречи с Трампом

Где смотреть онлайн-трансляцию интервью Зеленского

Владимир Зеленский дает эксклюзивное интервью Брету Байеру в программе "Специальный отчет" в 18:00 по восточному времени (суббота, 1 марта 01:00 по киевскому времени).

Зеленский дает интервью после провальной встречи с Трампом: смотрите видео

К слову, Дональд Трамп также выступил с рядом заявлений после сорванных переговоров с Зеленским.