Де саме можна подивитися інтерв'ю Володимира Зеленського для Fox News онлайн – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Зеленський дасть інтерв'ю на каналі Fox News після скандальної зустрічі з Трампом

Де дивитися онлайн-трансляцію інтерв'ю Зеленського

Володимир Зеленський дає ексклюзивне інтерв'ю Брету Баєру в програмі "Спеціальний звіт" о 18:00 за східним часом (субота, 1 березня 01:00 за київським часом).

Зеленський дає інтерв'ю після провальної зустрічі з Трампом: дивіться відео

До слова, Дональд Трамп також виступив із низкою заяв після зірваних переговорів із Зеленським.