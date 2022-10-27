Вопрос итальянского журналиста касался экономического кризиса. Ведь сейчас Европа страдает от нехватки газа, что приводит к повышению цен на него.

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О чем идет речь

Собеседник Зеленского спросил, почему итальянские предприниматели должны отказаться от российского газа и платить в разы больше. Зеленский напомнил, что Россия создала дефицит энергоносителей еще год назад. Она хочет, чтобы Европа была зависима от российского газа.

Вы платите за свою свободу. Если вы не сделаете это сейчас, то вы и ваши дети будут делать это потом. И уже тогда Россия будет политически решать, что делать Италии,

– сказал глава государства.

Зеленский также заверил, что европейцы впоследствии найдут альтернативу российскому газу, и тогда цены на энергоносители в Европе значительно снизятся.

I rischi che portano i russi, con la loro voglia di invadere e comandare e sabotare le democrazie.

Un video illuminante di @ZelenskyyUa sulle V colonne che stanno in Italia. pic.twitter.com/Fuw46SPuk0 — Claudio O'Neale Torbinio (@My_Salute) October 27, 2022

О жизни в России

Президент разъяснил итальянцу, как устроена жизнь российских коррупционеров. Для них очень удобно есть итальянскую еду и одновременно заявлять, что они ненавидят Европу.

По словам Зеленского, российский электорат всегда будет выбирать Путина. Поскольку в России преуспевает коррупция, россияне могут безнаказанно воровать государственные деньги, платить за войну в Украине и спокойно отдыхать в Европе.

Если вы не любите эту цивилизацию, то отдыхайте дома. Покупайте российские машины. Лучшие машины в мире,

– ответил президент.

Какую политику внедряет Италия в отношении Украины

Новый премьер Италии Джорджия Мэлони заявила, что будет поддерживать Украину. По ее словам, она не будет учитывать какой-либо газовый шантаж российского диктатора Владимира Путина. Таким образом, премьер Италии выступает против агрессии России.

По состоянию на октябрь лишь две итальянские компании покинули рынок агрессора. Большинство продолжает работать, в частности, компании банковской сферы. На постоянной основе в России функционируют семь крупнейших итальянских банков.

Политолог Николай Давидюк рассказал, почему и как меняется политика Италии по отношению к Украине. С приходом к власти в Италии премьера Джорджии Мэлони Рим возвращается на первые роли общеевропейской политики.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони озвучила единственный путь к миру между Украиной и Россией. Таким она считает помощь украинской стороне военными средствами.

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