Зеленский дал звание Героя Украины 7 нацгвардейцам, из них 5 – посмертно

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины семи бойцам Национальной гвардии, из них пяти – посмертно. В свою очередь государственные награды получили 359 наших защитников.

Об этом президент сообщил в своем видеообращении к нации в ночь на 25 марта, пишет 24 канал.

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Зеленский дал Героя Украины

Глава государства подписал несколько очень важных указов:

присвоение звания Героя Украины семь военнослужащим Нацгвардии, из них пятеро, к сожалению, посмертно.

награждение государственными наградами 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 119 военнослужащих Вооруженных Сил.

награждение государственными наградами 14-ти руководителей местных общин, местной власти.

празднование государственными наградами 31-го медицинского работника.

присвоение почетного знака отличия "Город-герой Украины" Буче, Ирпеню, Ахтырке, Николаеву.

Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание Героя миллионам и миллионам наших людей. Именно вам. Всем украинцам и украинкам, делающим все, что могут для победы. Для мира. Там, где они есть,

– заметил Владимир Зеленский.

"Я благодарен каждому и каждой из вас. Каждому и каждой за этот месяц большой борьбы. И конечно – нашим Вооруженным Силам, конечно Нацгвардии, нашим пограничникам, врачам, спасателям, терробороновцам, разведчикам, работникам специальных служб и многим-многим людям, представителям других профессий, кто бережет нашу жизнь. Кто бережет нашу свободную Украину", – добавил он.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео