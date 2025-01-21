Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Также во время встречи были обсуждены вопросы достижения справедливого мира.

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Что обсуждали Зеленский и Шольц в Давосе

В Давосе Зеленский встретился с Шольцом. Президент рассказал, что их основная тема разговора – продолжение помощи Украине и согласование действий с партнерами для достижения справедливого мира.

Спасибо за всю помощь Украине в борьбе против российской агрессии. Ценим лидерство Германии в усилении украинской ПВО и вклад в спасение тысяч жизней,

– говорится в сообщении.

Кроме того, состоялась встреча с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Главными темами разговора лидеров стали гуманитарное сотрудничество и поиск путей к справедливому миру для Украины и Европы.

Украина и Албания подписали соглашение о сотрудничестве

Не менее важной была встреча Зеленского и премьер-министра Албании Эди Рамы. Между странами было подписано Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между нашими странами.

Албания предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь с начала полномасштабного вторжения и продолжит поддержку в течение всего десятилетнего срока соглашения. Также Албания сделает свой вклад в коалицию истребителей,

– рассказал Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил Албанию за поддержку евроинтеграционного пути Украины, усиление украинских позиций на поле боя и приближение справедливого мира для Украины.

Спасибо Албании за поддержку нашего евроинтеграционного пути, усиление наших позиций на поле боя и приближение справедливого и длительного мира для Украины.