Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Також під час зустрічі було обговорено питання досягнення справедливого миру.

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Що обговорювали Зеленський та Шольц у Давосі

У Давосі Зеленський зустрівся з Шольцом. Президент розповів, що їх основна тема розмови – продовження допомоги Україні та узгодження дій із партнерами для досягнення справедливого миру.

Дякуємо за всю допомогу Україні в боротьбі проти російської агресії. Цінуємо лідерство Німеччини в посиленні української ППО та внесок у порятунок тисяч життів,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, відбулася зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Головними темами розмови лідерів стали гуманітарна співпраця та пошук шляхів до справедливого миру для України та Європи.

Україна та Албанія підписали угоду про співробітництво

Не менш важливою була зустріч Зеленського та прем’єр-міністра Албанії Еді Рами. Між країнами було підписано Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між нашими країнами.

Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення та продовжить підтримку протягом усього десятирічного терміну угоди. Також Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів,

– розповів Зеленський.

Окремо президент подякував Албанії за підтримку євроінтеграційного шляху України, посилення українських позицій на полі бою та наближення справедливого миру для України.

Дякую Албанії за підтримку нашого євроінтеграційного шляху, посилення наших позицій на полі бою та наближення справедливого й тривалого миру для України.