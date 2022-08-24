За что воюет Украина: Зеленский записал еще одно трогательное видео ко Дню Независимости

Украинцы выстояли против зла, которое на нашу землю принесла россия, и теперь сохранят независимость Украины навсегда. Украинцы воюют ради того, чтобы наши дети были свободными.

Свет всегда преодолевает тьму, – Зеленский

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время награждения украинских военных в Мариинском дворце по случаю Дня Независимости Украины.

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Глава государства отметил, что украинцы "прошли много испытаний и выстояли против зла". По его словам, сегодня украинцы могут с уверенностью сказать, что "независимость Украины мы сохраним навсегда".

Зеленский подчеркнул, что Украина сохранит свою независимость благодаря воинам и гражданам, единству и тому, что "у всех нас есть понимание, за что и за кого мы воюем".

Мы не хотим забирать чужое. Мы не будем покорять других. Мы воюем за то, чтобы украинские дети на украинской земле были свободными, имели право на счастье и возможность это право реализовать,

– сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что победа становится неизбежной, "когда у всех, кто воюет за свою Родину, есть такая светлая цель".

"Ибо свет всегда преодолевает тьму", – добавил глава государства.

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Украина отмечает День Независимости

Украина 24 августа отмечает 31-ю годовщину со Дня провозглашения Независимости. По этому случаю президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Зеленский вспомнил, как ровно полгода назад россия объявила войну. Президент отметил, что за эти 6 месяцев украинцы изменили историю и мир, а также изменились сами.

Президент отметил, что Украина больше не знает слов "уступки" и "компромиссы", которые разрушили ракеты еще 24 февраля. По его словам, для Украины существует только победа.

Также с Днем Независимости украинцев поздравили мэр Львова Андрей Садовый и киевский городской глава Виталий Кличко.

Зеленский эмоционально поздравил с Днем Независимости: смотрите видео