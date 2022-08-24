Світло завжди долає темряву, – Зеленський

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час нагородження українських військових у Маріїнському палаці з нагоди Дня Незалежності України.

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Глава держави зазначив, що українці "пройшли багато випробувань і вистояли проти зла". За його слова, сьогодні українці можуть впевнено сказати, що "незалежність України ми збережемо назавжди".

Зеленський наголосив, що Україна збереже свою незалежність завдяки воїнам та громадянам, єдності й тому, що "в усіх нас є розуміння за що й за кого ми воюємо".

Ми не хочемо забирати чуже. Ми не будемо підкорювати інших. Ми воюємо за те, щоб українські діти на українській землі були вільними, мали право на щастя і можливість це право реалізувати,

– сказав президент.

Зеленський підкреслив, що перемога стає неминучою, "коли в усіх, хто воює за свою Батьківщину, є така світла мета".

"Бо світло завжди долає темряву", – додав глава держави.

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Україна відзначає День Незалежності

Україна 24 серпня відзначає 31 річницю з Дня проголошення Незалежності. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Зеленський пригадав, як рівно пів року тому росія оголосила війну. Президент зауважив, що за ці 6 місяців українці змінили історію та світ, а також – змінилися самі.

Президент зауважив, що Україна більше не знає слів "поступки" та "компроміси", які зруйнували ракети ще 24 лютого. За його словами, для України існує тільки перемога.

Також з Днем Незалежності українців привітав мер Львова Андрій Садовий та київський міський голова Віталій Кличко.

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