Зеленский в День Соборности прибыл в Запорожье и стал в "живую цепь" на самом высоком мосту

Владимир Зеленский 22 января открыл первую часть крупнейшего вантового моста в Украине. Событие пришлось на День Соборности, поэтому президент Украины стал в "живую цепь".

По случаю Дня Соборности и открытия мостоперехода 9-километровую "живую цепь" образовали в целом 2 тысячи человек.

Важно Единство – это принципиальная ценность для нас, – Зеленский обратился к украинцам в День Соборности

Во время открытия моста Владимир Зеленский обратился к украинцам. В своей речи он выразил убеждение, что Донбасс и Крым после лет оккупации вернутся в состав Украины.

Более 100 лет назад был провозглашен Акт Злуки – воссоединились веками оторванные одна от другой части единой Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. Но я знаю, что мы точно будем вместе и уверен, что произойдет это не через века, а как можно скорее,

– подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что и в Донецке, и в Крыму обязательно провозгласят новый акт злуки и Украина будет отмечать это каждый год. Зеленский напомнил, что в 1990 году в знак единства и соборности более миллиона человек из разных регионов Украины взялись за руки, создав "живую цепь". Президент отметил, что есть традиции, которые должны существовать всегда.

После своей речи Владимир Зеленский присоединился к "живой цепи" на самом высоком мосту в Запорожье.

Открытие самого высокого моста в Запорожье: смотрите видео

Зеленский стал в "живую цепь" на самом высоком мосту Запорожья / Фото из видео ОП, "061"

Что известно о строительстве моста в Запорожье

Вантовый мост через реку Днепр возвели в рамках национальной программы "Большая стройка". Он является самым высоким в Украине, ведь высота пилонов, которые держат мост, – 166 метров. Ночью мост будет подсвечен современной и яркой LED–подсветкой в синих, желтых и других цветах.

Запорожский мост – это магистраль непрерывного движения длиной более 9 километров, которая состоит из 6 транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста – 16 лет.

В рамках национальной программы "Большая стройка" в 2020 году строительство запорожских мостов наконец возобновили. Победителем тендера на строительство объекта была определена турецкая компания. Общая стоимость проекта – 11,9 миллиарда гривен.