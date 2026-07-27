Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, работающий в Лондоне, рассказал об эксклюзивных деталях переговоров. В частности, речь шла о британских средствах радиоэлектронной борьбы, а также о помощи украинской команде в преддверии важной встречи Зеленского в США.

Великобритания заверила, что поддержка Украины не изменится

Встреча в Портсмуте стала первыми крупными международными переговорами Энди Бернема после вступления в должность премьер-министра. Владимир Зеленский был первым иностранным лидером, которого он принял в Великобритании. Для бывшего мэра Манчестера, не имеющего значительного опыта во внешней политике, этот визит стал возможностью заявить о себе на международной арене и сразу очертить позицию по отношению к Украине.

В Британии произошли изменения, но это не значит, что изменилось отношение к Украине. Это не вопрос поддержки одного человека или политической партии. Подавляющее большинство британцев понимает, что мы и дальше помогать вам,

– подчеркнул Бернем.

Стороны сообщили, что во время первого разговора им удалось наладить дружеские отношения. Новый глава британского правительства заверил, что Лондон сохранит уровень поддержки, который Украина имела при премьерстве Кира Стармера. Зеленский со своей стороны поблагодарил за неизменное внимание к обороне и безопасности.

Наши отношения с Великобританией более крепкие, чем когда-либо. Оборона и безопасность – это никогда не просто слова,

– заявил Президент Украины.

Одним из практических результатов переговоров стала договоренность по специальным средствам радиоэлектронной борьбы британского производства. Украина получит права интеллектуальной собственности, необходимые для изготовления и интеграции на собственной территории.

Лондон помогает Киеву готовить встречу с Трампом

Визит в Великобританию состоялся в преддверии переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Команда нового британского премьера присоединилась к подготовке этой встречи и помогает украинской стороне определить практические шаги, которые могут сделать разговор в Вашингтоне более результативным.

Офис Энди Бернема активно помогает украинской команде готовиться к встрече с Дональдом Трампом. Речь идет и о советах, и о конкретных шагах, которые могут сделать эти переговоры продуктивными.

– рассказал Ткие.

Одной из главных тем должно стать выполнение оборонных договоренностей, в частности, по лицензиям на производство ракет для систем Patriot. Украина также ожидает дальнейшего ужесточения санкций против России, включая ограничения для государств, продолжающих покупать российскую нефть.

Трамп может вводить такие тарифы самостоятельно, но отдельный законопроект не был бы лишним. Он дал бы президенту США еще больше рычагов давления на Россию,

– отметил ведущий 24 Канала.

Морские пути стали отдельной темой переговоров

Во время визита в Портсмут Владимир Зеленский встретился с украинскими и британскими военными моряками, которые участвуют в совместных учениях. На базе Военно-морских сил Великобритании стороны обсудили угрозы судоходства, возникающие одновременно в Черном море и на Ближнем Востоке.

Россия пытается заблокировать пути через Черное море в наши порты в Одессе. Каждый перекрытый морской маршрут вредит глобальной безопасности, мировой торговле и делает жизнь дороже во многих странах.

– подчеркнул Президент Украины.

Зеленский также обратил внимание на проблемы в Ормузском проливе, который из-за боевых действий не работает в обычном режиме. Соединенные Штаты пытаются вовлечь Великобританию и других партнеров в коалицию, которая поможет восстановить безопасное судоходство и контролировать ситуацию еще до возможного прекращения огня.

На этой неделе на полях встреч в Лондоне может пройти разговор коалиции западных стран. США активно работают с Великобританией и другими государствами, чтобы разблокировать Ормузский пролив,

– рассказал Ткие.

Обсуждение морской безопасности показало, что переговоры Зеленского в Британии касались не только непосредственной поддержки Украины. Киев и Лондон также координируют действия по кризисам, влияющим на международную торговлю, поставку энергоресурсов и безопасность морских маршрутов.

Даниэль Ткие рассказал о переговорах Зеленского в Лондоне: смотрите видео