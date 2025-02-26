"Очень хороший сигнал": Зеленский объяснил, почему важно встретиться с Трампом к Путину

Президент Украины Зеленский встретится с Трампом раньше Путина. Он считает это "хорошим сигналом".

Потенциальная встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом перед его переговорами с Владимиром Путиным является важным шагом для Украины. Об этом он сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что будет означать встречу Зеленского с Трампом в пятницу

У меня есть вопросы и нуждаюсь в очень честных ответах, потому что мы в войне и должны понимать, на что мы можем рассчитывать. Вот почему этот визит перед Путиным очень хороший сигнал., я так думаю. я не знаю, как (этот визит) сложится, потому что я все еще в столице (Украина), поэтому увидим,

– рассказал Зеленский.

По его словам, во время визита в Вашингтон он стремится согласовать позиции Украины и США перед встречей американского президента с российским диктатором.

"Итак, мой вопрос будет очень прямым– Соединенные Штаты продолжат нас поддерживать, или нет? Если это не помощь, можем ли мы покупать оружие в США? Можем ли использовать (российские) замороженные активы, чтобы покупать оружие, например, а также для инвестиций во многие вещи, таких как, скажем, (добыча) минералов. И (говорить о) восстановлении Украины",– сказал Зеленский, добавив.

Отдельно Зеленский отметил важность сохранения санкционного давления на Россию, а также подчеркнул, что решения по Украине не могут приниматься без ее участия.

Президент также отметил ключевое значение европейских партнеров в предстоящих переговорах по гарантиям безопасности для Украины.

"У нас было много консультаций, и, думаю, я знаю на что готовы европейские партнеры, как они могут помочь и какова стратегическая роль Евросоюза для Украины в будущих гарантиях безопасности",– подытожил Зеленский.