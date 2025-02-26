Потенційна зустріч Зеленського із президентом США Дональдом Трампом перед його переговорами з Володимиром Путіним є важливим кроком для України. Про це він повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що означатиме зустріч Зеленського з Трампом у п'ятницю

Я маю запитання і потребую дуже чесних відповідей, бо ми у війні і маємо розуміти, на що можемо розраховувати. Ось чому цей візит перед Путіним є дуже гарним сигналом, я так думаю. Я не знаю, як (цей візит) складеться, бо я все ще у столиці (України), тож побачимо,

– розповів Зеленський.

За його словами, під час візиту до Вашингтона він прагне узгодити позиції України та США перед зустріччю американського президента з російським диктатором.

"Отож, моє запитання буде дуже прямим – Сполучені Штати продовжать нас підтримувати, чи ні? Якщо це не допомога, чи можемо ми купувати зброю напряму у США? Чи можемо використовувати (російські) заморожені активи, щоб купувати зброю, наприклад, а також для інвестицій у багато речей, таких як, скажімо, (видобуток) мінералів. І (говоритиму про) відновлення України", – сказав Зеленський, додавши.

Окремо Зеленський наголосив на важливості збереження санкційного тиску на Росію, а також підкреслив, що рішення щодо України не можуть ухвалюватися без її участі.

Президент також відзначив ключове значення європейських партнерів у майбутніх переговорах щодо гарантій безпеки для України.

"У нас було багато консультацій, і, гадаю, я знаю на що готові європейські партнери, як вони можуть допомогти і якою є стратегічна роль Євросоюзу для України у майбутніх гарантіях безпеки", – підсумував Зеленський.