Зеленский единственный политик, не теряющий холодный рассудок, – колумнист из США об угрозе РФ

На фоне возможной эскалации России Владимир Зеленский остается единственным игроком, который не теряет из поля зрения основных целей. За это Запад должен быть благодарным президенту Украины.

Западные страны распространяют панику

Такое мнение высказал американский журналист и автор колонки Джон Голдберг. Он проанализировал ход последних событий и заявлений по Украине и нагнетание Россией напряженности.

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Журналист отметил, что в ответ на скандальное заявление президента США Джо Байдена о "незначительном вторжении" в Украину Зеленский напомнил, что не бывает малых вторжений и малых наций. Так же как не бывает малых жертв и малого горя от потери близких.

После этого президент Украины сделал замечание западным странам, в том числе и США. Все потому, что они способствуют распространению паники.

Россия при этом и дальше утверждает, что война совсем не входит в ее планы. Российский посол в ООН Василий Небензя обвинил США в "нагнетании напряженности и провоцировании эскалации". Однако Голберг отметил, что в вопросе веры Кремлю следует помнить о 2014 годе.

Зеленский справедливо утверждает, что США уже должны были ввести санкции против России. Они необходимы, чтобы показать, что фактическая угроза войны Путина сама по себе является неприемлемой. А также дать Путину понять, насколько плохо может кончиться продолжение агрессии,

– подчеркнул колумнист.

Страны не хотят говорить о реальных проблемах

Голберг отметил, что страны хотят говорить о проблемах, которые они хотели бы иметь, а не о тех, с которыми на самом деле сталкиваются. Так, Франция хочет продемонстрировать свою независимость, Германия тесно связана с Россией в экономическом плане, а администрация Байдена порой кажется заинтересованной в доказательстве силы своей дипломатии и прочности НАТО.

Кроме того, возможная эскалация сопровождается откровенно пропутинскими заявлениями. Например, Никки Хейли, которая была послом США в ООН при президенте Дональде Трампе, предлагает Байдену и вице-президенту Камале Харрис "уйти в отставку".

Остается только надеяться, что голос Зеленского преобладает среди этой шумихи,

– заявил журналист.

Он добавил, что президент Украины и текущей ситуации имеет причины потерять "холодный разум", однако он единственный кто этого не делает.

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