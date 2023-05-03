Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, Украина должна изучить опыт Финляндии и Швеции на пути членства в НАТО.

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Украина заручилась поддержкой стран Северной Европы

По его словам, сейчас важно расширять круг стран, поддерживающих вступление Украины в НАТО. То, что Зеленский решил пообщаться и заручиться поддержкой стран Северной Европы очень хороший знак. Эти страны активно помогают нам с начала полномасштабного вторжения.

Затем планируется визит в Германию, которая играет важную роль в Европейском союзе и не последнюю роль в НАТО. Именно эта страна в 2008 году блокировала Украине членство в НАТО.

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"Я думаю, что сейчас формируется коалиция для вступления Украины в НАТО. Нарабатывается конкретика по реальным перспективам вступления и согласования всех стран-членов уже на ближайшем саммите, который состоится в Вильнюсе", – заявил Фесенко.

Нам интересен опыт Финляндии и Швеции

Он также прокомментировал слова Зеленского, что Украина стремится стать 33-м членом НАТО. Финляндия недавно присоединилась к Североатлантическому альянсу и является 31 страной-членом. Швеция также, скорее всего, станет 32 страной-членом НАТО после того, как завершатся выборы в Турции. У Украины есть все шансы быть следующей.

"Мы на это очень надеемся и многое делаем для этого. Не секрет, что есть несколько стран в НАТО, которые являются противниками нашего членства. Это Венгрия, которая будет вставлять нам палки в колеса. Нужно выстраивать определенную тактику, как противостоять этим попыткам Венгрии. И для этого можно использовать опыт Финляндии и Швеции. Они также столкнулись с сопротивлением Венгрии и Турции", – добавил Фесенко.

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